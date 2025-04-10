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中職》鄭宗哲高中有傳說事蹟 兄弟小將張仁瑋：第一次看到怪物

2025/04/10 18:38

鄭宗哲。（法新社）鄭宗哲。（法新社）

〔記者龔乃玠／台中報導〕海盜23歲旅美好手鄭宗哲在今天凌晨對陣紅雀迎來生涯首次先發，他在普門的學弟、中信兄弟張仁瑋直呼學長是「努力型的天才」，並透露他在高中時期的傳說事蹟。

張仁瑋在普門高中小鄭宗哲2屆，回憶剛進高中就被學長震懾，「對一個國中剛畢業的小屁孩來說，就像是第一次看到怪物。有這麼會打棒球的人，球商和技術面都很純熟。」

玉山盃的一場對上高苑工商的比賽，更讓在看台上的張仁瑋印象深刻，那時投手是球速很快的林逸達，幾乎完全壓制普門，「但輪到宗哲打，你就看他感覺很輕鬆，後來擊出偏游擊的中間方向強勁球，看起來就是一支平凡的一壘安打，但他卻能衝上二壘。」鄭宗哲的速度和打擊技巧都讓張仁瑋大開眼界。

鄭宗哲不只是打擊天才，還是最可怕的「努力型天才」，張仁瑋說，鄭宗哲高中就會自買營養品，如果飲食攝取的蛋白質不夠，還會額外買雞胸肉補充，且注重睡眠，通常很早就入睡。

前年底，鄭宗哲還送他一咖手套，張仁瑋把它收藏起來，尚未拿到正式比賽使用。一聽聞鄭宗哲上大聯盟的消息，張仁瑋也有傳訊恭喜學長，「他真的是很認真練球、努力向上的選手。」

中信兄弟張仁瑋。（記者廖耀東攝）中信兄弟張仁瑋。（記者廖耀東攝）

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