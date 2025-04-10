中職》兄弟2重砲很適合魚雷球棒 陳子豪有獨到觀點

陳子豪。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕大聯盟洋基打者開季狂轟爆紅的「魚雷棒」（Torpedo Bat），近日已有廠商完成並將球棒交給多位選手，讓他們在賽前練打測試，味全龍陳子豪也有試打過1次，他認為曾頌恩、陳俊秀應該都滿適合這款球棒。

陳子豪一拿到球棒，感想就是比較輕，「因為把多餘的重量削掉，只留比較重要的地方。過去的球棒，再怎麼挖洞也不會多輕，現在直接整支棒子削掉，一定會更輕，我也會想說要削輕一點。」

請繼續往下閱讀...

聽聞陳俊秀已在戶外打擊練習使用過，陳子豪直言，「他應該滿適合的，因為他打的擊球點都很準，而我就不太準，容易折到。」

陳俊秀認為魚雷球棒可能比較適合力量大、擊球點較裡面的打者，陳子豪直覺就是曾頌恩，「他應該很期待能拿這款棒子（上場打）。」

由於擔心影響到原本球棒的打擊習慣，陳子豪只有練打用過1次，如果未來聯盟通過使用「魚雷」，他也傾向先練習一下，「擊球點不太一樣，且美國也不是單純削掉棒子，還用高科技去檢測擊球點，之後（台灣）應該也會開始流行檢測擊球點的機器。」

陳子豪認為，整個聯盟的打者都滿期待的，畢竟投手的球越來越快，這支棒子可看作是打者的進化，「就像王柏融剛加入中職拿的老胡桃球棒，因為打得不錯，曾經掀起風潮，現在這支球棒（魚雷）也有可能流行起來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法