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羽球亞錦賽》爆冷！女單頭號種子王祉怡不敵南韓沈有振 衛冕夢碎

2025/04/10 20:57

王祉怡。（資料照，法新社）王祉怡。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕女單頭號種中國好手王祉怡今日在2025年亞洲羽球錦標賽，以13：21、21：10、13：21不敵南韓女將沈有振，無緣女單8強，衛冕夢碎。

世界排名第2的王祉怡在去年打出生涯代表作，整季除了亞錦賽金牌之外，還在BWF世界巡迴賽斬獲5冠、1亞，當中還有年終總決賽冠軍，本屆亞錦賽榮膺女單頭號種子，也將尋求2017、2018年戴資穎後，首位在亞錦賽連霸的女單選手。

王祉怡過去面對世界排名16的沈有振就沒有佔到太多優勢，前一次在去年日本熊本大師賽交鋒，也是沈有振拿下勝利，另外沈有振在2022年湯優盃更是關鍵第5點打敗王祉怡，幫助南韓隊摘下冠軍。

王祉怡在亞錦賽又遇沈有振，首局就被對手連續得分，以懸殊差距讓出，不過王祉怡第二局有做出回應，以極大差距扳回一城。

本季在印尼大師賽拿亞軍的沈有振第三局壓制王祉怡的發揮，在13：11領先更一鼓作氣連掃6分，最終也成功扳倒這位衛冕者，沈有振8強將對陣日本仁平菜月。

另一位南韓女將金佳恩今在16強打敗第4種子印尼好手東宗（Gregoria Mariska Tunjung），即使安洗瑩因傷無法參賽，沈有振、金佳恩仍證明南韓女單具競爭力。

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