全中運進入倒數 黃偉哲為台南代表隊授旗

台南市府今日舉行全中運授旗儀式，勉勵選手為台南爭光。 （台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年全國中等學校運動會（簡稱全中運）將於台南登場，南市代表隊共派出1470位選手，今（10）日由市長黃偉哲為代表隊授旗，勉勵全力以赴為台南爭光。

授旗儀示由南市體育總會吳志祥理事長代表接旗，代表隊成員都是來自南市中等學校聯合運動會中脫穎而出的佼佼者。黃偉哲勉勵教練、選手以最佳狀態迎戰來自全國各縣市代表，全力爭取佳績將榮耀留在台南。 他還打趣說「千萬不要有壓力，拿冠軍就好了」，讓現場氣氛輕鬆不少！

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今年全運會輪由南市承辦，預定4月19日至24日登場。南市代表隊去年全中運拿下44面金牌、39面銀牌、40面銅牌，總計123面獎牌，共有4項目6人次破大會紀錄，總排名首度擠入前5名，「地主隊」實力被看好。

南市體育局長陳良乾表示，為了提升基層選手競技實力，針對各國、高中全中運參賽學校進行運動傷害防護宣導、教育及訓練、比賽隨隊防護，更針對績優團隊、選手進行全方位及強化性的體能訓練課程，讓績優運動選手享有更完善的體能提升。

全國中等學校運動會即將登場，今日由台南市長黃偉哲（左）授旗，由南市體育總會理事長吳志祥（右）代表接旗。（台南市府提供）

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