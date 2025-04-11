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克羅埃西亞體操世界盃 蕭佑然鞍馬預賽第5晉級

2025/04/11 01:45

〔中央社〕在克羅埃西亞舉行的體操世界盃奧西耶克站，台灣鞍馬好手蕭佑然，在今天登場的資格賽當中，以難度分5.7、執行分8.666分、總分14.366分排名第5晉級決賽。

這是蕭佑然今年第3度征戰體操世界盃，他曾在2月的德國體操世界盃科特布斯站（Cottbus）決賽，以14.433分摘下鞍馬金牌。

這場克羅埃西亞的奧西耶克（Osijek）站，各國好手幾乎都有報名，鞍馬項目就有多達39人出賽，其中暫居資格賽第1名的，就是哈薩克名將、巴黎奧運銀牌得主庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）。

蕭佑然教練鄭焜杰今天告訴中央社記者，這站幾乎世界上8成的名將都出來參賽，挑戰確實很高，但也是選手磨練和加強信心的好時機。

他表示，決賽的難度動作還沒有決定，先看看賽前的練習狀況如何，以及決賽抽籤後，主要競爭對手的排序再來後續調整。

鄭焜杰指出，「其實今天蠻多選手的動作都發生失誤，佑然這套5.7的動作也是有些小缺失，所以我們還會再考慮，是要提升難度，還是把5.7分的難度動作做到完美。」

鄭焜杰強調，今天這個分數晉級決賽只能說達到預期內，決賽前還要再多做些調整，希望能以最佳狀態去挑戰世界各國的好手。（編輯：楊昭彥）1140411

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