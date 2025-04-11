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MLB》迎戰宇宙道奇前先做交易！小熊換來讓大谷吃足苦頭的28歲左投

2025/04/11 09:43

柯斯格羅夫。（資料照）柯斯格羅夫。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據小熊記者麥葛蕾格（Taylor McGregor）報導，小熊向教士交易來28歲牛棚左投柯斯格羅夫（Tom Cosgrove）以換取現金，並將他下放3A。而為騰出40人名單空間，右投基利安（Caleb Kilian）遭到指定讓渡（DFA）。

柯斯格羅夫在2017年選秀會被教士相中，2023年才迎來大聯盟初登板，出賽54場投51.1局飆44次三振，防禦率1.75。不過去年他僅出賽18場，14.2局投球送出15K，卻痛失19分，防禦率高達11.66。今年春訓柯斯格羅夫表現仍然不佳，5.1局丟7分，在3A投3.2局，防禦率7.36。

柯斯格羅夫的武器庫中，有一顆均速大約落在76英哩、水平位移可達20英吋的超狂橫掃球，這也是他最常使用的球路，使用率突破5成。他在表現出色的2023年，其橫掃球被打擊率僅0.153；即便是在被打爆的去年，橫掃球被打擊率依舊只有0.208。

小熊明天起將前往洛杉磯展開與道奇的系列戰，值得一提的是，柯斯格羅夫過往在面對日本巨星大谷翔平時，生涯5打席全部都讓大谷吃鱉，或許接下來的系列戰，小熊有機會將他叫上大聯盟。

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