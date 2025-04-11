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MLB》天使打瘋了！楚奧特等3人雙響寫紀錄 開季至今系列賽還沒輸過

2025/04/11 08:10

楚奧特。（法新社）楚奧特。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今天以11：1打爆光芒，當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）在第9局上演單場雙響砲，成為天使單場第3位雙響的打者，寫下特殊紀錄。

在楚奧特於9局上站上打擊區之前，天使近5戰已狂炸17轟，追平隊史紀錄。而在楚奧特敲出本季第5轟、也上演單場雙響砲後，讓天使創下隊史第3度單場有3人雙響的紀錄，而天使也是大聯盟史上締造此紀錄最多次的球隊，更是自2000年以後首度有球隊達成此紀錄。

前一戰敲出4轟但仍以4：5不敵光芒的天使，今天更加火力全開，全場轟出6發全壘打，包含阿德爾（Jo Adell）、楚奧特與沃德（Taylor Ward）都上演單場雙響砲。值得一提的是，阿德爾在5局上一人就獨自敲了2發全壘打，這在隊史上僅有2人做到過；而在去年，放眼全大聯盟有只有運動家重砲魯克（Brent Rooker）達成單局2轟的壯舉。

天使先發投手索里安諾（José Soriano）今繳出7.2局僅失1分的優質先發，讓天使開季之後連續拿下4個系列戰，這也是天使自2018年以來首見紀錄。目前天使以8勝4敗暫居美聯西區第2，僅次9勝4敗的遊騎兵。

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