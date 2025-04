MLB》天使打瘋了！楚奧特等3人雙響寫紀錄 開季至今系列賽還沒輸過

楚奧特。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使今天以11:1打爆光芒,當家球星「神鱒」楚奧特(Mike Trout)在第9局上演單場雙響砲,成為天使單場第3位雙響的打者,寫下特殊紀錄。

在楚奧特於9局上站上打擊區之前,天使近5戰已狂炸17轟,追平隊史紀錄。而在楚奧特敲出本季第5轟、也上演單場雙響砲後,讓天使創下隊史第3度單場有3人雙響的紀錄,而天使也是大聯盟史上締造此紀錄最多次的球隊,更是自2000年以後首度有球隊達成此紀錄。

前一戰敲出4轟但仍以4:5不敵光芒的天使,今天更加火力全開,全場轟出6發全壘打,包含阿德爾(Jo Adell)、楚奧特與沃德(Taylor Ward)都上演單場雙響砲。值得一提的是,阿德爾在5局上一人就獨自敲了2發全壘打,這在隊史上僅有2人做到過;而在去年,放眼全大聯盟有只有運動家重砲魯克(Brent Rooker)達成單局2轟的壯舉。

天使先發投手索里安諾(José Soriano)今繳出7.2局僅失1分的優質先發,讓天使開季之後連續拿下4個系列戰,這也是天使自2018年以來首見紀錄。目前天使以8勝4敗暫居美聯西區第2,僅次9勝4敗的遊騎兵。

