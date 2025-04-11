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MLB》前道奇少主6.1局狂飆7K！45億「故事哥」再見鳥滾助紅襪逆轉

2025/04/11 09:01

史托瑞。（法新社）史托瑞。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今於主場對決藍鳥，雙方鏖戰至延長賽10局下，落後的豆城軍先追平後，靠著「故事哥」史托瑞（Trevor Story）再見滾地球，終場4：3逆轉藍鳥，終止3連敗的同時也免遭藍鳥系列賽4連戰橫掃。

紅襪今天派出前道奇少主畢爾勒（Walker Buehler）先發，這是他本季第3場出賽，前2次登板防禦率高達8.68的他，此役投6.1局僅被敲出4支安打，投出1次保送，送出7次三振僅失1分，繳出穿上紅襪球衣後的首場優質先發，防禦率降至5.74，退場時為勝投候選人。

然而7局上藍鳥靠著海尼曼（Tyler Heineman）適時安打追平，以及小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1分打點內野滾地球超前，讓畢爾勒無緣本季第2勝。不過8局下藍鳥後援右投賈西亞（Yimi García）暴投，免費送紅襪追平分，雙方最終以2：2進入延長賽。

10局上藍鳥史普林格（George Springer）高飛犧牲打再度超前，10局下紅襪最後反攻，先是杜蘭（Jarren Duran）敲安扳平比分，隨後「故事哥」史托瑞在1出局滿壘時敲出二壘軟弱滾地球，足以讓三壘上的漢彌爾頓（David Hamilton）輕鬆跑回再見分。紅襪在主場逆轉藍鳥，免於遭到橫掃。

今天5打數敲出2安打的史托瑞，2022年與紅襪簽下6年1.4億美元（約新台幣45.9億）合約，但前2賽季因傷只出賽69場，本季他截至目前出賽14場，打擊三圍.264/.291/.396，攻擊指數0.687，敲出2轟、5分打點。

畢爾勒。（路透）畢爾勒。（路透）

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