MLB》前道奇少主6.1局狂飆7K！45億「故事哥」再見鳥滾助紅襪逆轉

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今於主場對決藍鳥,雙方鏖戰至延長賽10局下,落後的豆城軍先追平後,靠著「故事哥」史托瑞(Trevor Story)再見滾地球,終場4:3逆轉藍鳥,終止3連敗的同時也免遭藍鳥系列賽4連戰橫掃。

紅襪今天派出前道奇少主畢爾勒(Walker Buehler)先發,這是他本季第3場出賽,前2次登板防禦率高達8.68的他,此役投6.1局僅被敲出4支安打,投出1次保送,送出7次三振僅失1分,繳出穿上紅襪球衣後的首場優質先發,防禦率降至5.74,退場時為勝投候選人。

然而7局上藍鳥靠著海尼曼(Tyler Heineman)適時安打追平,以及小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)1分打點內野滾地球超前,讓畢爾勒無緣本季第2勝。不過8局下藍鳥後援右投賈西亞(Yimi García)暴投,免費送紅襪追平分,雙方最終以2:2進入延長賽。

10局上藍鳥史普林格(George Springer)高飛犧牲打再度超前,10局下紅襪最後反攻,先是杜蘭(Jarren Duran)敲安扳平比分,隨後「故事哥」史托瑞在1出局滿壘時敲出二壘軟弱滾地球,足以讓三壘上的漢彌爾頓(David Hamilton)輕鬆跑回再見分。紅襪在主場逆轉藍鳥,免於遭到橫掃。

