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MLB》歸期將近？火球強投史崔德復健賽飆13K 獲勇士教頭大讚

2025/04/11 09:26

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士火球強投史崔德（Spencer Strider）今天出戰面對金鶯3A進行第3場的復健賽，主投5.1局僅失1分，送給對手多達13次三振，讓總教練史尼克（Brian Snitker）大讚投球表現優異。

史崔德面對前6棒打者全都飆K解決，而3局下半首棒打者亞當斯（Jordyn Adams）雖敲出右平飛二壘安打，但史崔德展現拿手絕活，連續送出3張國王笑臉解決危機，前3局9個出局數全部用三振拿下。

5局下半，金鶯韓德利（Maverick Handley）在一壘有人的情況下敲出安打攻占一、三壘，下一棒的比弗斯（Dylan Beavers）鎖定第1球敲出紮實平飛安打送回1分，隨後史崔德穩住陣腳，靠著三振化解危機。

雖然下一局的投球面對首名打者梅歐（Coby Mayo）也先以三振開局，不過因為賽前制定的計畫，讓他用球數達到90球後就退場休息，結束了今天的先發任務，累計主投5.1局狂飆13次三振，被敲3支安打、送出2次保送失掉1分，最快球速來到97英里（約156.1公里）。

教頭史尼克表示，他看了史崔德今天的復健賽，「大部分的內容都相當不錯，以他本身就相當具有宰制的能力來說，他看起來逐漸更像一名投手了。」

史崔德已在3A完成3場的復健賽，總計13.2局的投球僅失掉2分，投出27次三振與5次保送，今天是第2度讓他在第6局繼續上場投球，史尼克坦言這正是球隊想看到的事。

然而史尼克並未承諾下一次史崔德的出賽，就會讓他回到大聯盟加入輪值，他表示想看到史崔德在賽後的感覺，以及下一次牛棚練投的狀況如何再做決定，「我感覺他現在的狀態，已經達到我們希望他回歸之前的樣子了。」

史崔德在2023年迎來生涯最佳賽季，以20場勝投與285次奪三振成為勝投與三振雙冠王，季後在國聯塞揚票選排名第4，然而在美國時間去年4月5日賽後傳手肘不適，經檢查發現右手肘尺側副韌帶（UCL）受傷，並進行內部支撐手術（internal brace surgery），直到今年才擺脫傷痛力拚重返大聯盟。

史崔德。（資料照，路透）史崔德。（資料照，路透）

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