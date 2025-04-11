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MLB》「在最糟糕的時間拉傷」 白襪塔克曼進傷兵名單

2025/04/11 09:38

塔克曼因腿部拉傷進入10天傷兵名單。（資料照，美聯社）塔克曼因腿部拉傷進入10天傷兵名單。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕白襪今天結束與守護者的3連戰，最終3連敗收場，其中第2戰輸的最可惜，九局上最後反攻，右外野手塔克曼（Mike Tauchman）趁著隊友安打要衝本壘拿下追平分，不過卻在跑壘期間拉傷右腳導致出局，如今球團宣佈將塔克曼放進10天傷兵名單。

塔克曼在今天比賽前，被白襪放進10天傷兵名單，他是在對守護者系列賽第2戰時受傷，當時九局上他藉著安打要跑回追平分，不過在繞過三壘要衝本壘時拉傷了右腳，最終只能放慢腳步在本壘前出局，成為了該場比賽最後一個出局數，白襪以2比3輸掉比賽。

塔克曼在出局後，立刻神情低落的雙腳跪地，然後才緩慢的走出球場，而這次受傷，也被美國媒體《Baseball Dugout》形容為「最糟糕的拉傷時機」。

該場比賽白襪除了塔克曼外，主力捕手李伊（Korey Lee）也在比賽中扭傷腳踝，同樣被放進10天傷兵名單，而在兩位主力缺陣的情況下，白襪今天以1比6輸掉系列賽最終戰，吞下對戰3連敗。

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