MLB》「在最糟糕的時間拉傷」 白襪塔克曼進傷兵名單

塔克曼因腿部拉傷進入10天傷兵名單。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕白襪今天結束與守護者的3連戰,最終3連敗收場,其中第2戰輸的最可惜,九局上最後反攻,右外野手塔克曼(Mike Tauchman)趁著隊友安打要衝本壘拿下追平分,不過卻在跑壘期間拉傷右腳導致出局,如今球團宣佈將塔克曼放進10天傷兵名單。

塔克曼在今天比賽前,被白襪放進10天傷兵名單,他是在對守護者系列賽第2戰時受傷,當時九局上他藉著安打要跑回追平分,不過在繞過三壘要衝本壘時拉傷了右腳,最終只能放慢腳步在本壘前出局,成為了該場比賽最後一個出局數,白襪以2比3輸掉比賽。

請繼續往下閱讀...

塔克曼在出局後,立刻神情低落的雙腳跪地,然後才緩慢的走出球場,而這次受傷,也被美國媒體《Baseball Dugout》形容為「最糟糕的拉傷時機」。

該場比賽白襪除了塔克曼外,主力捕手李伊(Korey Lee)也在比賽中扭傷腳踝,同樣被放進10天傷兵名單,而在兩位主力缺陣的情況下,白襪今天以1比6輸掉系列賽最終戰,吞下對戰3連敗。

Mike Tauchman injured himself rounding third. He was the tying run for the White Sox pic.twitter.com/kToYHdTZl4