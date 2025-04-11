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中職》平野讚嘆2次「素晴らしい」的菜鳥 明言想競爭終結者

2025/04/11 09:22

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟菜鳥投手陳冠穎昨天對味全龍中繼1局無失分，初登場起連續4場4.1局無失分，更拿下暫居聯盟勝投王的第2勝，成為中信開季表現最突出的菜鳥之一，總教練平野惠一昨談到陳冠穎的表現，眼神炯炯說道，「素晴らしい。素晴らしいです。（太棒了，真的太棒了。）」

陳冠穎昨在7局上接替6局無失分的勝騎士，雖然被郭嚴文敲出內野安打，隨後製造劉基鴻三壘滾地球，一度有機會製造雙殺，可惜慢了一步，但陳冠穎仍穩穩抓下曾聖安、張政禹，搭配7局下隊友敲進超前分，讓他罕見以中繼角色奪下2勝，獨居聯盟勝投王。

投捕搭檔高宇杰就說，陳冠穎很大膽，遇上危機時，表情不會令人擔心。平野惠一更說，「那局的雙殺很想要抓下來，最後來不及比較可惜，但投手有幫野手cover。」

去年選秀第3指名的的陳冠穎，進職棒不到1年就快速掌握一軍節奏，他自評，關鍵在5日9局對上獅隊的比賽，當時滿壘解決林安可拆彈成功。他說，「張力很大，丟過那次之後，經驗變得更好，更加適應比賽節奏。」

陳冠穎有個順利的起步，4.1局僅被敲2支安打，最速飆到149公里，已成平野惠一口中「牛棚新化」的重要成員，但他自評，「我的想法是，現在對方不熟悉我，我就大膽攻擊好球帶，等局數拉長，慢慢改變投球策略。」

「小高」點出大膽的性格，陳冠穎直言，「我覺得我原本就不太容易緊張，解決打者又你提升更多自信。」

中信兩大牛棚支柱呂彥青、吳俊偉不在陣中，暫時將終結者交給黃恩賜，但平野惠一也明言開放新人們競爭。陳冠穎直言，「如果現在有缺，當然是開放競爭。我一定會想競爭，讓自己維持好表現，留在一軍。」

陳冠穎。（記者廖耀東攝）陳冠穎。（記者廖耀東攝）

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