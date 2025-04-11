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MiLB》展現選球眼保送上壘 李灝宇遇連3場無安打窘境

2025/04/11 10:07

李灝宇。（資料照）李灝宇。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇，面對小熊3A先發出賽，雖然今天靠著保送上到壘包，但本場仍無安打進帳，已連續3天都未能敲安，不過球隊最終仍以1：0拿下勝利。

李灝宇今日鎮守三壘打第2棒，面對2022年首輪大物霍頓（Cade Horton）展現選球眼，連選4顆壞球保送上壘，雖然因暴投站上二壘，但隊友接連遭到解決，無法回到本壘得分。

3局下半第2打席，一壘有人1出局的情況下，李灝宇選擇低位置滑球出棒，打向游擊防區形成雙殺瓦解攻勢，而來到5局下半1人出局且一、二壘上有跑者，李灝宇鎖定Gavin Hollowell的內角伸卡球，但依然打成游擊方向的滾地球再度造成雙殺，無法助隊建功。

7下李灝宇第4次的打擊機會，面對到小熊第3任投手休斯（Brandon Hughes）開啟纏鬥功力，耗費投手多達9顆球，最終看中高位置90.5英里（約145.6公里）速球出棒，打出右半邊擊球初速97.9英里（約157.6公里）的強勁平飛球，可惜最後被右外野手接殺出局。

李灝宇今天3打數沒有敲出安打，不過選到1次保送，4月份目前出賽7場就有6場上壘，但近期連續3場比賽無安打進帳，打擊率與整體進攻指數（OPS）降至.158與.526，仍持續努力尋找打擊手感。

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