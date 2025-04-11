NBA》不捨馬龍被開除 刺青師分享與金塊前教頭的小故事

馬龍（右）在奪冠後，刺了金塊的圖樣在身上。（圖取自網路）

〔體育中心/綜合報導〕金塊近日無預警開除總教練馬龍（Michael Malone），由於就在季後賽前，時機怪異引發熱議，丹佛當地媒體近期訪問了曾幫馬龍刺青的師傅迪亞茲（Michael Diaz），他除了表達不捨外，也分享了兩人間的故事。

迪亞茲曾在2023年幫馬龍以及金塊助教包溫（Ryan Bowen）刺青，刺上的圖案為代表金塊的「Maxie the Miner」，來慶祝隊史首冠，迪亞茲回憶，當時他接到預約電話以為是在整人，直到他看見馬龍本人以及包溫出現在他店裡，他才發現他們沒有在騙人。

請繼續往下閱讀...

「他為我們帶來了首冠，所以這對他來說意義重大。」迪亞茲在《9news》受訪時說道，希望馬龍看到這個圖案時，仍可以感到驕傲。

對於馬龍突然被開除，迪亞茲表示他感到很難過，因為金塊本季並沒有真的很爛，看到馬龍被開除的消息感覺很糟糕。迪亞茲說，他不確定在這個時間點開除馬龍對不對，特別是在季後賽前，但身為丹佛的球迷，他依然希望金塊能再帶回一座冠軍。

「希望下一支球隊也可以跟我們一樣欣賞他。」迪亞茲說，馬龍是金塊隊史最多勝教練，打造了一支過去從未見過的金塊隊，這樣的分手方式真的很糟糕，希望馬龍未來可以順利，並不要因為這樣的結局，忘記他在丹佛的成就。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法