MLB》4天被洋基DFA兩次！39歲「威浮滑球」好手又成自由身吐真言

奧塔維諾。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基宣布39歲「威浮滑球」好手奧塔維諾（Adam Ottavino）通過讓渡程序，拒絕下放3A而成為自由球員。奧塔維諾日前在節目上坦言，自己不太願意再接受小聯盟合約。

洋基在美國時間4月1日簽下奧塔維諾，但隨著終結者威廉斯（Devin Williams）產假歸隊，奧塔維諾遭到DFA（指定讓渡）後成為自由球員，但接著再度與洋基簽約，投了0.2局後又被DFA。4天之內兩度遭到DFA的他，如今再次成為自由身。

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近日在「Foul Territory」節目中，奧塔維諾直言自己已經39歲，不太願意接受小聯盟合約，可以考慮接受非保障的大聯盟合約。談到與洋基的2次簽約與快速DFA，奧塔維諾表示，洋基對他的角色與計畫在事先都溝通得很清楚，而他也心甘情願接受安排。

「那時威廉絲請陪產假，最多只有3天，我知道他會回來，時間對我不利。當然期間如果有人受傷或表現不佳，洋基可能會改變主意讓我留下。但我知道這可能只是短暫的停留，他們事先就告知我了，也對我很好，我和那裡的人關係很棒，心中充滿感激。」

曾在2019與2020年賽季效力洋基的奧塔維諾表示：「那幾天真的很棒，我知道自己的情況，就盡量去享受。我投了兩場比賽，真的很開心。說實話，我沒想過自己能再穿上洋基球衣，那種感覺很特別。待在大聯盟的每一天都彌足珍過，我雖然累積不少成就，但我從不視為理所當然。」

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