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SBL》罷賽事件籃協出重手！哈孝遠遭禁賽3年

2025/04/11 10:06

台啤助教哈孝遠（綠衣）不滿裁判尺度激動抗議。（資料照，籃協提供）台啤助教哈孝遠（綠衣）不滿裁判尺度激動抗議。（資料照，籃協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕SBL傳統勁旅台啤日前在和彰化柏力力一戰爆發罷賽事件，籃協召開紀律委員會，針對台啤助理教練哈孝遠和球團隊職人員不當嚴刑進行討論，最後決議將哈孝遠禁賽3年。

台啤4月5日在基隆迎戰彰化柏力力，終場前6分27秒時，由於不滿吹判尺度，助理教練哈孝遠衝入場內和裁判抗議，隨後帶著全隊退席表達不滿。隨後雖然台啤返回場內欲完成比賽，但裁判等待時間已逾1分鐘，最終宣判沒收比賽，柏力力以20：0獲勝。事後台啤也因罷賽遭罰款60萬，籃協當時表示，會另外針對哈孝遠等人行為召開紀律委員會。

籃協聲明表示，依據「中華民國籃球協會職業聯盟、球隊暨球員、職員、經紀人與經紀公司懲處辦法」（下稱懲處辦法）第六條 球員、職員之懲處 第一項：「球員或職員有下列情事之一者，由本會紀律委員會，視其情節輕重，依照本會訂頒之懲處規定，處以申誡、罰款、禁賽、停權、禁止擔任本會、聯盟或球隊之職務或註銷球員註冊之處分」中第八款：「參加比賽時，態度傲慢不服從裁判或侮辱裁判者。』及第十款：「言行不檢有據可查者。」，將自決議日起至117年4月7日止，3年期間禁止哈孝遠擔任本會、聯盟或球隊之職務的處分。並自即日起取消本屆賽事報名資格，禁止進入本賽事比賽場館。

至於助理教練尚韋帆、林玠禾，分別於賽事進行中，有不當言行、踹椅子等行為，確有違反懲處辦法第六條第一項第八款、第十款之情事，惟因屬初犯，決議予以書面申誡，爾後如再犯有類似情形，將送請紀律委員會加重處分。如不服本處分，可向申訴評議委員會提起申訴。

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