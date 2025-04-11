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MiLB》擊球初速飆近195公里！「美版大谷」再現怪力安打

2025/04/11 12:01

〔體育中心/綜合報導〕在大學以二刀流聞名的皇家大物新秀卡利亞諾內（Jac Caglianone），在今天對上遊騎兵2A的比賽，敲出擊球初速高達120.9英里（約194.6公里）的怪力安打，擊球影片甚至還被小聯盟分享在社群媒體。

1局下半卡利亞諾內迎來本場首打席，面對先發投手安德森（Ben Anderson）在滿球數的情況下，咬中低於好球帶的球路敲出反方向的平飛安打，然而根據球場內Trackman所偵測的數據指出，這支安打的擊球初速高達120.9英里，安打的影片還被小聯盟分享在社群媒體X（前推特），甚至以「美好的事物（a thing of beauty）」來形容卡利亞諾內的安打。

卡利亞諾內的這支怪力安打，是自從2015年Statcast啟用後第12快的擊球初速，而目前效力海盜的克魯茲（Oneil Cruz）曾在美國時間2022年8月24日，敲出目前偵測最快的擊球初速122.4英里（約197公里），而克魯茲甚至還在同一年的5月12日，在小聯盟3A敲出121.7英里（約195.9公里）的安打，至今仍是3A以及佛州聯盟的最高紀錄。

身為去年首輪第6順位，被皇家選進的大物新人，卡利亞諾內在季前就受到很大的關注，在春訓熱身賽出賽14場，繳出相當恐怖的.500/.609/1.167打擊三圍，外帶3發全壘打與7分打點，今年球季皇家選擇將他分發到2A，包括今天在內一共出賽6場，整體進攻指數（OPS）是非常優異的1.021，包括2轟與11打點進帳，持續在小聯盟展現強大砲火。

卡利亞諾內。（資料照，美聯社）卡利亞諾內。（資料照，美聯社）

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