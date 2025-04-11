MLB》開季超火燙！洋基MVP強打自知意義不大 賈吉看出他的影響力

高德施密特。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季簽下37歲MVP強打高德施密特（Paul Goldschmidt），今年開季至今他表現相當火燙，不過他也明白，這段時間的好表現，在長達6個月的球季之中意義不大。

高德施密特是洋基開季以來最穩定的打者之一，截至目前出賽12場，打擊三圍.383/.431/.511，攻擊指數0.942。對比他去年球季開季不順，上半季打完僅繳出.230/.291/.373的打擊三圍，有著極大差距。

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不過這位37歲的前MVP明白，開季以來的好表現並不足以代表一切，「能夠敲安打，球隊目前也打得不錯，當然令人開心。我目前狀態不差，但球季還很長，對我來說，每天就是做好準備，努力訓練、專注打擊，幫助球隊贏球。」

上季是高德施密特生涯最糟一季，儘管下半季有所回溫，但整季仍僅繳出打擊率0.245、攻擊指數0.716的成績單。不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，休季與高德施密特會談時，他自認去年下半季「找回了一些東西」，可以延續到新球季。

布恩盛讚高德施密特開季至今打擊內容相當出色，對於在球場上的智慧與判斷也相當老練，更形容他是未來的名人堂成員。「法官」賈吉（Aaron Judge）也提到，高德施密特在每次打完回到休息室，總會分享自己觀察到的細節與想法給隊友。

「他是位真正的職業球員。」賈吉也讚賞高德施密特的職業態度，「除了在場上的表現，他在休息室影響力同樣巨大。會在團隊會議中發聲、提供球探報告，講解自己的思路，他是我們的關鍵人物，也是我們進攻的催化劑。」

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