MLB》復健賽2場無失分 洋基施密特復出時間近了

施密特完成2場復健賽，最快下週對皇家系列賽可以復出。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基主力先發投手施密特（Clarke Schmidt）在春訓時傳出傷情，如今有好消息傳出，稍早他在小聯盟完成了第2次復健賽，總計4局0失分，沒意外的話可以在近期復出回到洋基陣容中。

施密特稍早在洋基2A先發，進行他小聯盟第2場復健賽，此戰他主投4局，總計用了61球僅被擊出3支安打沒有失分，送出4次三振同時沒有保送，展現出了極佳的控球能力。

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賽後施密特表示，他目前就是在找回比賽的感覺，比賽中嘗試著用不同球路搭配來製造出局數，而他也覺得執行的很成功，對於自己表現感到高興。

施密特小聯盟首場復健賽同樣表現不錯，3.1局用了51球，投出7次三振且沒有失分，累積兩場比賽7.1局無失分。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）之前表示，如果施密特恢復良好，最快會在美國時間4月15日或16日、對皇家的系列賽中回到先發輪值中，如今連兩戰好投，讓紐約媒體《SNY》預測施密特復出時間近了。

對於何時有機會復出，施密特則說他不想給自己設定日期，但現在感覺自己狀況很好，希望可以在接下來的一週，就重返洋基陣容。

Clarke Schmidt threw 4 scoreless innings in his rehab start for Somerset tonight



4.0 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 4 K （61 pitches）



3 of his 4 strikeouts came on curveballs looking pic.twitter.com/nZdXkTmmHU — Yankees Videos （@snyyankees） April 10, 2025

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