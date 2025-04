MLB》復健賽2場無失分 洋基施密特復出時間近了

施密特完成2場復健賽,最快下週對皇家系列賽可以復出。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基主力先發投手施密特(Clarke Schmidt)在春訓時傳出傷情,如今有好消息傳出,稍早他在小聯盟完成了第2次復健賽,總計4局0失分,沒意外的話可以在近期復出回到洋基陣容中。

施密特稍早在洋基2A先發,進行他小聯盟第2場復健賽,此戰他主投4局,總計用了61球僅被擊出3支安打沒有失分,送出4次三振同時沒有保送,展現出了極佳的控球能力。

請繼續往下閱讀...

賽後施密特表示,他目前就是在找回比賽的感覺,比賽中嘗試著用不同球路搭配來製造出局數,而他也覺得執行的很成功,對於自己表現感到高興。

施密特小聯盟首場復健賽同樣表現不錯,3.1局用了51球,投出7次三振且沒有失分,累積兩場比賽7.1局無失分。

洋基總教練布恩(Aaron Boone)之前表示,如果施密特恢復良好,最快會在美國時間4月15日或16日、對皇家的系列賽中回到先發輪值中,如今連兩戰好投,讓紐約媒體《SNY》預測施密特復出時間近了。

對於何時有機會復出,施密特則說他不想給自己設定日期,但現在感覺自己狀況很好,希望可以在接下來的一週,就重返洋基陣容。

Clarke Schmidt threw 4 scoreless innings in his rehab start for Somerset tonight



4.0 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 4 K (61 pitches)



3 of his 4 strikeouts came on curveballs looking pic.twitter.com/nZdXkTmmHU