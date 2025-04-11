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NBA》灰狼單節猛灌52分破紀錄逆轉灰熊！ 勇士爬上西部第6

2025/04/11 12:19

愛德華茲與莫蘭特。（法新社）愛德華茲與莫蘭特。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰狼今天作客灰熊，克服上半場落後，在第3節猛灌52分，加上一哥愛德華茲（Anthony Edwards）轟下全場最高44分，率領灰狼以141：125獲勝，目前勇士、灰熊和灰狼3隊以47勝33負戰績相同，但比較對戰，勇士上升到第6，灰熊和灰狼分居第7、8名。

賽前灰狼暫時以47勝32負，暫居西部第6，灰狼則是46勝33負排在第8，且兩隊只有1場勝差，今天一戰攸關能否保住季後賽席次，或是跌下附加賽。

灰熊在上半場團隊三分球命中率高達68.4%，巴恩（Desmond Bane）攻下全隊最高24分，莫蘭特（Ja Morant）進帳18分，半場打完灰熊暫時以72：67領先。灰狼方面，當家一哥愛德華茲半場拿下26分全隊最高。

灰狼在第3節打出26：5攻勢，逆轉超前，且一舉擴大到雙位數領先，且他們在這節單節灌進52分，取得大幅優勢。不過，灰熊在末節持續緊追，無奈第3節落後太多也無力逆轉戰局，終止連勝。

灰狼今天6人得分上雙，愛德華茲投進7顆三分球，進帳全場最高44分，藍道貢獻31分、10籃板，灰狼在第3節轟下52分，也是聯盟本季單節團隊新高紀錄，改寫去年11月由塞爾提克對快艇的單節51分。灰熊方面，莫蘭特貢獻36分，巴恩28分、9助攻。

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