MLB》來到道奇後蛻變為長打機器！韓裔金手套工具人自曝改變關鍵

艾德曼。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）本季打擊大蛻變，長打能力顯著提升，目前5轟與T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）並列道奇全壘打王。艾德曼受訪時表示，這是經過大量練習後所產生的結果。

道奇去年7月透過三方交易換來艾德曼，當時他還在復健而未出賽。而過去在紅雀5個球季，艾德曼共敲出53轟，平均每11.2場、每45.8打席敲1轟；但在來到道奇後短短67場比賽（包含去年季後賽），艾德曼已經敲出13轟，其中今年他開季前14場就5轟，等於每5.2場、21.3打席就炸裂1次。

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道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）受訪提到，在交易來艾德曼之前，道奇打擊教練就觀察到，左右開弓的艾德曼在左打仍有可以改善之處。艾德曼也坦言，自己來到道奇後就不斷在做調整，「目標是要讓整個身體一起發力，而非只靠上半身，主要就是學會如何正確地用地面施力，讓自己維持穩定姿勢與力量。」

由於艾德曼天生為右打者，右打自然相對穩定，但左打過去時常出現重心不穩的問題，揮棒時整個人容易往後傾，「我必須讓身體打直並維持力量，如果我打擊姿勢往後垮，那我揮棒時等於幾乎沒有用到下半身，因為髖部沒有順利轉動帶出力量，打出去的球也沒爆發力。」

去年艾德曼在國聯冠軍賽表現出色，獲得系列賽MVP。但他也坦承，自己大概知道過去打不好的原因，但修正的過程並不輕鬆，「我慢慢摸索出了一些有效的方式，而且能在感覺不對勁的時候，透過與教練的持續對話，快速修正回來。」

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