MiLB》鄧愷威後援2局3K挨轟防禦率暴漲！藤浪晉太郎同場較勁無失分

鄧愷威。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力巨人3A的台灣好手鄧愷威，今天面對水手3A的比賽後援登板，首局投球表現虎虎生風，但進入第2局投球遭遇亂流，單局痛失4分，防禦率也暴漲。

鄧愷威上一次出賽是在台灣時間4月2日，當時他中繼投1.2局用43球，被敲3支安打失1分，另有3次三振，防禦率為3.38，這場比賽失分也讓他從春訓開始無失分破功。

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今天迎來本季第3場出賽，鄧愷威在4局下打卡上班，馬上飆出2次三振，再讓打者敲出滾地球出局，用12球讓對手三上三下。然而5局下續投，鄧愷威投出保送又被敲安，儘管送出三振，但隨後還是遭安打狙擊掉1分，接著失投橫掃球又被逮中形成3分砲，鄧愷威回穩後連抓2人，完成今天投球任務。

此役鄧愷威後援2局，用41球有25顆好球，最快球速來到93.3英哩，被敲出3支安打包含1發3分砲，投出1次四壞保送與3次三振，失掉4分都是責失分，賽後防禦率也暴漲至9.64，終場巨人3A以17：7大勝水手3A。

另外，效力水手3A的日本火球男藤浪晉太郎，今天也在8局上登板，主投1局用22球有14顆好球，有1次暴投，送出1次保送與1次三振，沒有失分，防禦率1.80。

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