MLB》因雨耗5小時38分鐘！歐蘇納再見兩分砲助勇士退費城人

歐蘇納在11局下敲出再見兩分砲,幫助勇士擊敗費城人。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕費城人與勇士3連戰的最後一場賽事,雙方投手表現出色僵持不下,再加上比賽一度因雨暫停,比賽時間一共耗時長達5小時38分鐘,不過最終這場比賽在11局下半,靠著勇士強打歐蘇納(Marcell Ozuna)的再見兩分砲,幫助球隊以4:2收下勝利完成比賽,也是他們本季首度拿下系列賽的勝利。

1局下半勇士率先發起進攻,萊利(Austin Riley)與歐蘇納分別靠保送與二壘安打攻佔二、三壘,接著上場的歐森(Matt Olson)敲出一壘滾地球護送萊利回到本壘先馳得點,不過3上,費城人核彈頭史瓦伯(Kyle Schwarber)敲出本季第6轟,一棒就把比數追平。

Kyle Schwarber ties the game with his NL-leading 6th homer! pic.twitter.com/MMPWEyvPFj

雙方完成前6局仍十分膠著,不過此時天空不作美下起大雨,比賽也逼不得已只好暫停,經過2小時45分鐘的漫長等待後,才又恢復繼續進行,不過兩隊回到場上後依舊無法突破僵局,正規9局打完以1:1平手進入延長賽。

11局上半費城人攻佔滿壘,羅哈斯(Johan Rojas)開啟選球眼,在滿球數的情況下選到保送擠回超前分,不過下個半局勇士也吹起反攻號角,首名打者萊利毫不囉嗦敲出中右外野深遠二壘安打,送回二壘上的追平分,接下來輪到下一棒的歐蘇納,他相中羅斯(Joe Ross)85.4英里(約137.4公里)的滑球,一棒轟出左外野再見兩分砲,幫助勇士收下最終的勝利。

本場比賽雙方的先發投手都上演優質先發,勇士史溫倫巴克(Spencer Schwellenbach)與費城人魯薩多(Jesús Luzardo)今天皆繳出6局失1分的成績,前者開季3場出賽共20局僅失掉1分,防禦率低到只有0.45,後者連續兩場比賽都投出優質先發內容,ERA1.50同樣非常出色。

Marcell Ozuna delivers the #walkoff homer in the 11th inning to win it for the @Braves! pic.twitter.com/fzLqMZ6GRX