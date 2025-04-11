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MLB》因雨耗5小時38分鐘！歐蘇納再見兩分砲助勇士退費城人

2025/04/11 14:03

歐蘇納在11局下敲出再見兩分砲，幫助勇士擊敗費城人。（法新社）歐蘇納在11局下敲出再見兩分砲，幫助勇士擊敗費城人。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人與勇士3連戰的最後一場賽事，雙方投手表現出色僵持不下，再加上比賽一度因雨暫停，比賽時間一共耗時長達5小時38分鐘，不過最終這場比賽在11局下半，靠著勇士強打歐蘇納（Marcell Ozuna）的再見兩分砲，幫助球隊以4：2收下勝利完成比賽，也是他們本季首度拿下系列賽的勝利。

1局下半勇士率先發起進攻，萊利（Austin Riley）與歐蘇納分別靠保送與二壘安打攻佔二、三壘，接著上場的歐森（Matt Olson）敲出一壘滾地球護送萊利回到本壘先馳得點，不過3上，費城人核彈頭史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出本季第6轟，一棒就把比數追平。

雙方完成前6局仍十分膠著，不過此時天空不作美下起大雨，比賽也逼不得已只好暫停，經過2小時45分鐘的漫長等待後，才又恢復繼續進行，不過兩隊回到場上後依舊無法突破僵局，正規9局打完以1：1平手進入延長賽。

11局上半費城人攻佔滿壘，羅哈斯（Johan Rojas）開啟選球眼，在滿球數的情況下選到保送擠回超前分，不過下個半局勇士也吹起反攻號角，首名打者萊利毫不囉嗦敲出中右外野深遠二壘安打，送回二壘上的追平分，接下來輪到下一棒的歐蘇納，他相中羅斯（Joe Ross）85.4英里（約137.4公里）的滑球，一棒轟出左外野再見兩分砲，幫助勇士收下最終的勝利。

本場比賽雙方的先發投手都上演優質先發，勇士史溫倫巴克（Spencer Schwellenbach）與費城人魯薩多（Jesús Luzardo）今天皆繳出6局失1分的成績，前者開季3場出賽共20局僅失掉1分，防禦率低到只有0.45，後者連續兩場比賽都投出優質先發內容，ERA1.50同樣非常出色。

6局結束後球場一度因雨延賽，耗時2小時45分鐘後才恢復進行。（路透）6局結束後球場一度因雨延賽，耗時2小時45分鐘後才恢復進行。（路透）

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