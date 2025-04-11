輕艇》拚給天上老爸看！海佃國中吳亦凡期許衛冕全中運金牌

海佃國中輕艇好手期許傳承學長的金牌歷史。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕自104年成軍的台南海佃國中輕艇隊，前兩屆全中運在明星選手葉翊泓優異表現下，締造連兩屆都勇奪3金的紀錄，今年葉翊泓升上高中，由去年金牌搭檔吳亦凡扛起衛冕重任，這位單親家庭長大的國三生自信地說：「我要做給在天上的父親看！」

位於安南區的海佃國中，擁有優質輕艇訓練環境，選手們只要從學校後門走過僅有兩線道的郡安路，就可到旁邊嘉南大圳訓練，並連續兩屆全中運都在500公尺雙人C艇、1000公尺單人C艇和1000公尺雙人C艇這3個項目完成2連霸。如今連兩屆都包辦3金的葉翊泓畢業升上台南海事，金牌戰友吳亦凡頂住壓力接棒，今年改與國二學弟高楷博合作，期許延續全中運鍍金的傳承歷史。

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吳亦凡國小時期參加田徑隊主攻跳遠，僅獲台南市第8，上國中一度想加入橄欖球隊，不過最終挑選輕艇，去年全中運更與葉翊泓聯手包辦500公尺、1000公尺雙人C艇雙金，他說：「翊泓學長是屬於爆發能力強，體力好的選手，我則是比較愛動腦，我們一動一靜感覺很搭。今年換成新組合，目前感覺兩人默契還要再加強，但既然選擇了就要做到最好。」

時常陪在旁邊看兒子比賽的吳媽媽透露，吳亦凡國一剛開始接觸輕艇，父親就已過世，來不及看到他拿到好成績，如今吳亦凡迫不及待全中運再出發，捍衛主場為自己和家人而戰，「很想再拿金牌，全力以赴拚給在天堂的爸爸看！」

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