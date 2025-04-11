中職》魚雷球棒還要檢測報告 教練、選手吐露苦言

魚雷球棒。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本職棒今天閃電宣布，魚雷球棒沒有牴觸規則，今起就可以使用，而中職近日已有廠商做出台灣版「魚雷球棒」給選手，但因聯盟規定要提供檢測報告，何時能在比賽中使用仍未知，讓不少教練和選手吐露苦言。

各隊選手上週就熱議大聯盟的「魚雷球棒」，關於魚雷棒的使用時間，中職昨回應，「目前已有球棒廠商準備將魚雷棒送試驗室檢測，屆時只要提供球棒型號與檢測報告給聯盟進行認證並通過，即可使用。」

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然而，有選手私下苦言，球棒在合乎規定的狀況之下，不知道為何還要再特別檢測，「你說有違規疑慮再檢測就算了，現在大聯盟不是有在用嗎？有點怪。」

魚雷球棒。（記者陳逸寬攝）

另有教練也表示，聯盟要認證可理解，但想知道是要檢測什麼，「是太粗？太長？還是あたり（阿達力）太大？如果今天大家都不知道魚雷球棒，然後拿了一支造型像魚雷的美津濃球棒，那我還要去檢測嗎？」

日本同樣從上週就熱議「魚雷球棒」，由於日職關於球棒的棒球規則3.02跟美國一樣，今聯盟的規則委員會火速開會確認國內試做的魚雷棒，確認粗度和長度都沒有違規，因而貼上日職認證貼紙，今起在比賽就能使用。

棒球規則3.02規定，球棒須以一塊實木製成，且為平滑圓形棒，最粗厚部分的直徑不得超過2.61吋（6.6 公分），長度不得超過42吋（106.7 公分）。

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