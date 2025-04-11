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226公里超級鐵人三項賽 澎湖13日拂曉開跑展開17小時耐力賽

2025/04/11 14:51

2025 富邦金控 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽，最受矚目的愛運動動無礙隊伍。（記者劉禹慶攝）2025 富邦金控 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽，最受矚目的愛運動動無礙隊伍。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「2025 富邦金控 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽」將於4月13日（日）在澎湖嵵裡沙灘熱血開賽。在這海與風的故鄉澎湖，共計41個國家、917名選手全力以赴完成總里程 226公里的超級鐵人賽事，爭取100位 IRONMAN 世界錦標賽名額，為選手開啟通往鐵人三項最高殿堂之榮耀大門。

「2025 富邦金控 IRONMAN 澎湖國際鐵人三項賽」在17個小時的總限時內，選手將依序完成3.8公里海泳、180公里自行車騎乘以及42.2公里的全程馬拉松。

今年澎湖賽事眾星雲集，包括歷屆台灣男女冠軍「地表最強老爸」許仁茂、「極限女鐵人」陳俐妘都將再聚澎湖力拚衛冕；長年積極推動友善的運動賽事環境的國立台灣師範大學姜義村教授，帶領「愛運動動無礙」團隊多位夥伴一同參與。其中視障選手李協興更是歷屆首位視覺障礙挑戰者，此次他將與目前台灣選手在ＫＯＮA完賽最佳成績的吳承泰，攜手征戰澎湖，更希冀一舉叩響 IRONMAN 世錦賽大門，成為第一位站上世錦賽舞臺之台灣身心障礙選手，同時印證「上帝關了一扇門，又開啟一扇窗」，李協興曾是萬芳醫院骨科醫生，10年前眼睛病變，搖身一變成為鐵人三項選手。

此外，包括113年全國運動會鐵人三項混合接力金牌「前鐵人三項國手」李瑋，也將首次於澎湖出賽，身為半個澎湖人，這次他不僅劍指冠軍寶座，還有另一個願望，就是送給住在澎湖且年屆百歲阿嬤的生日禮物。

IRONMAN 日本與台灣主辦人，在澎湖國際鐵人三項賽相見歡。（記者劉禹慶攝）IRONMAN 日本與台灣主辦人，在澎湖國際鐵人三項賽相見歡。（記者劉禹慶攝）

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