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中職》一度被1指大物擠到板凳 12強國手張政禹有心理建設

2025/04/11 14:52

張政禹。（資料照，記者廖耀東攝）張政禹。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍開季先發游擊防區不固定，由世界12強冠軍國手張政禹跟第1指名大物新秀劉俊緯競爭，張政禹前2場對中信兄弟把握住機會，7打數狂敲4支安打，他透露教練團有給很多心理建設。

張政禹是去年世界12強的抗美英雄，敲進台灣隊複賽的第1分，釋放台灣隊得分乾旱的壓力，今年他雖然扛下開季游擊手，前2戰都沒敲安，第3場由劉俊緯接替，他把握住機會，連3場先發狂敲6支安打，張政禹坐板凳。

張政禹坦言，前2場沒有打到球是有點太急了，克魯茲和丘教練（丘昌榮）都有提醒要慢下來。談到跟劉俊緯的競爭，張政禹坦言，畢竟俊緯打得很好，「教練有給心理建設，要我不要氣餒、喪失鬥志，我也覺得這是良性競爭，對球隊有幫助都滿好的。」

味全作客洲際2連戰，張政禹扛下先發游擊，2場有不少美技，7打數敲4支安打，美中不足的是9日猛打賞時，他發動2次盜壘都滑過頭被抓到，差一點追平2003年黃甘霖單場3次盜壘失敗的聯盟紀錄。

事實上，張政禹在2盜失敗後，當天7局上又在2出局上壘，也有發動盜壘的空間，他也說，原本是有想要跑，但節奏沒有抓好就沒有再發動，「心態還是要強烈一點，我對自己信心，必須要保持一樣的侵略性。」

張政禹過去單季最多出賽數就是82場，每年都會遇上選秀順位比他高的游擊競爭者，經過世界12強的歷練後，他表示當然會希望能表現更好，「但不要做超出能力範圍的事情。」

味全龍游擊防區堪稱聯盟競爭最激烈，劉俊緯和張政禹合計的游擊手打擊率高達4成，高居全聯盟第一。

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