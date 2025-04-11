全中運4/19登場 高雄授旗允諾獎金加碼

高雄市教育局長吳立森（右）為全中運代表隊授旗，由田寮國中校長呂明信（左）代表接旗，並宣布加碼奪牌獎金。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕114年全國中等學校運動會將於4月19至24日在台南舉行，高雄市教育局長吳立森今（11）日在鳳山行政中心廣場為高雄市代表隊授旗，為激勵選手在競賽中奪得佳績，金、銀牌選手獎勵金都將加碼。

吳立森表示，市長陳其邁特別為奪牌選手的獎金加碼，金牌由原先的2萬元提高至4萬元，銀牌則由1萬6000元提高至2萬元，此外，將持續發放全中運績優選手訓練補助金，前3名審核通過者，每月補助個人賽第1名8000元、第2名4000元、第3名3000元，團體賽第1名每人5000元、第2名每人3000元、第3名每人2000元，支持培訓選手持續在競賽場上更好表現。

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高雄市在去年的全中獲得金牌40面、銀牌50面、銅牌72面，合計162面獎牌。今年共派出1891名選手及隊職員組成代表團參與盛會，共計參加舉重、羽球、游泳、自由車等20項賽事，將與全國中等學校優秀運動選手同場競技。

今年教育局與高雄醫學大學各體系醫院，延續簽訂校園運動選手整合照護合作計畫，並籌組全中運隨隊醫療防護團隊，駐點團本部及巡迴部分賽場，及時提供高雄市代表隊選手第一線運動防護與醫療服務，讓選手能安心比賽。

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