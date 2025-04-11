中職》額外花錢認證魚雷棒不合理 台灣隊長陳傑憲老實說

統一獅陳傑憲。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本職棒今天閃電宣布，魚雷球棒沒有牴觸規則，今起在比賽就可以使用，只是中職仍要球棒認證廠商花錢檢測並提交報告。對此，統一獅「台灣隊長」陳傑憲今天直言，「如果大聯盟沒有特別花錢去認證魚雷棒，那我們還要額外花錢是不合理的。」

各隊選手上週就熱議大聯盟的「魚雷球棒」，關於魚雷棒的使用時間，中職昨回應，「目前已有球棒廠商準備將魚雷棒送試驗室檢測，屆時只要提供球棒型號與檢測報告給聯盟進行認證並通過，即可使用。」

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「我有一個問題。」陳傑憲指出，會長有說中職規格比照大聯盟，如果大聯盟沒有特別花錢，那為什麼他們為了打魚雷棒要多花其他的錢。

廠商花錢認證魚雷棒，成本可能轉嫁到選手身上。陳傑憲表示，「魚雷棒1支可能多1000元，10支就1萬，這對我們一軍可能沒什麼，但對二軍選手是很大的負擔，更不用講如果他們打不適合要換其他棒子，那又要再花其他錢去訂。」

陳傑憲是一軍主力選手，每年仍會多花2至3萬在球棒上，這筆錢對二軍選手已是個負擔。他說，「既然球棒廠商已經付錢獲得聯盟驗證，為什麼還要再花錢為這個棒子認證呢？這不合理。」

魚雷球棒。（記者陳逸寬攝）

魚雷球棒。（記者陳逸寬攝）

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