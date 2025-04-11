晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》臺日雙獅會 LEO登大巨蛋開球

2025/04/11 19:31

西武獅吉祥物LEO開球。（記者陳逸寬攝）西武獅吉祥物LEO開球。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅和日職埼玉西武獅，共同合作台日雙獅交流主題日已邁入第十年，今年移師至臺北大巨蛋盛大舉行，連續三日帶來規模更加龐大的十週年雙獅主題日，賽前不論場內外都規劃特別活動，也邀請埼玉西武獅傳奇OB名將渡邊久信、石井丈裕 ，週六邀請唱全方位唱跳女神 千田愛紗歌，而週日國際天籟美聲林育羣歌唱演出，一起帶給球迷不同的音樂饗宴，迎接臺日雙獅好友10週年。

今日中午，臺北大巨蛋球場外聚集許多球迷排隊等候，為了搶購本次台日雙獅系列商品，必排隊等待台日雙獅吉祥物合影見面會，由萊恩、盈盈和LEO共同出席，許多大小球迷趁下班下課時間提早進場排隊，把握難得機會一同合影。

除了臺日雙獅吉祥物拍照見面會外，今日賽前活動統一獅UniGirls及埼玉西武獅bluelegends一同表演「獅王尚勇與吠えるライオンズ聯合組曲」，以活力四射的動感演出且默契十足的隊型編排，球迷紛紛舉起手機錄影，跟著音樂一起揮舞。

今日賽前也特別由埼玉西武獅LEO擔任開球嘉賓為臺北大巨蛋雙獅主題日開出漂亮好球。本次聯名企劃，也特別規劃埼玉西武獅bluelegends在局間也將和UniGirls於一同帶動應援，除了統一獅應援曲外，更有埼玉西武獅隊歌吠えるライオンズ和西武TRAIN-DANCE，讓球迷有機會無須前往日本，就有機會學習埼玉西武獅應援曲和舞蹈動作。

本週六、週日持續有UniGirls跟bluelegends的聯合舞蹈表演外，賽前還有台日雙獅啦啦隊見面會，西武黃金世代OB名將渡邊久信、石井丈裕talk show，更邀請全方位唱跳女神千田愛紗及國際天籟美聲林育羣獻聲，相信場面將會十分浩大。

今天賽前也有舉辦抽獎活動，由西武鐵道運輸部smile & smile室課長田嶋誉司抽出輕井澤王子大飯店住宿券及埼玉西武獅球衣，憑藉當日票券即可兌換抽獎券，明後兩天也有許多大獎，歡迎球迷一同為統一獅加油，有機會將大獎帶回家。

統一獅UniGirls及埼玉西武獅bluelegends一同表演。（記者陳逸寬攝）統一獅UniGirls及埼玉西武獅bluelegends一同表演。（記者陳逸寬攝）

統一獅UniGirls及埼玉西武獅bluelegends一同表演。（記者陳逸寬攝）統一獅UniGirls及埼玉西武獅bluelegends一同表演。（記者陳逸寬攝）

統一獅「雙獅會」活動。（記者陳逸寬攝）統一獅「雙獅會」活動。（記者陳逸寬攝）

統一獅「雙獅會」活動。（記者陳逸寬攝）統一獅「雙獅會」活動。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中