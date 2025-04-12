山本由伸先發對決小熊 今日賽事預告與轉播

山本由伸。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場轉播，第一場是巨人對決洋基，巨人將派出雷伊（Robbie Ray）而洋基則是推出史卓曼（Marcus Stroman），第二場是勇士對決光芒，勇士派出愛德（Bryce Elder）對上光芒布雷德利（Taj Bradley），第三場是小熊對決道奇，小熊將派出波伊德（Matthew Boyd）對上山本由伸，喜歡大聯盟的球迷記得收看比賽囉!

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NBA部分有一場轉播，由火箭對上湖人，本場將是湖人能否以西部第三種子進入季後賽的重要關鍵，他們對決強敵火箭，能否順利拿下勝利呢?記得收看轉播囉!

中職部分有三場轉播，第一場是味全對決統一，味全將派出伍鐸對決統一梅賽斯，第二場是台鋼對上富邦，台鋼將派出艾速特對上富邦力亞士，最後一場是兄弟與樂天的比賽，兄弟派出黃博多對上樂天魔神樂，千萬別錯過轉播囉!

MLB

07:00 巨人@洋基 緯來體育、愛爾達體育1台

07:00 勇士@光芒 愛爾達體育2台

10:00 小熊@道奇 愛爾達體育2台、東森新聞、華視

NBA

10:30 火箭@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

TPBl

14:30 夢想家@戰神 緯來體育

17:00 攻城獅@國王 緯來體育

F1

23:45 F1排位賽-巴林站 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

16:00 味全@統一 愛爾達體育1台 、DAZN1

17:00 台鋼@富邦 愛爾達體育2台

17:00 兄弟@桃猿 DAZN2

羽球

10:00 羽球亞錦賽 四強（上）

17:00 羽球亞錦賽 四強（下）

轉播:愛爾達體育3台

日職

13:00 西武@火腿 DAZN2

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