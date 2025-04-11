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韓職》單局被盜5次！南韓國家隊鐵捕創難堪紀錄、阻殺率不到1成

2025/04/11 17:43

梁義智。（資料照，路透）梁義智。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓職斗山熊37歲鐵捕梁義智昨天在面對韓華鷹之戰，單局被對手盜壘5次，斗山熊最後以2比7輸球。曾在2023年奪得韓職捕手守備獎的梁義智，本季的盜壘阻殺率僅8.3％。

梁義智被盜壘影片請點此

斗山熊昨晚面對韓華鷹之戰，第6局韓華鷹發動速度戰，單局5次盜壘包含1次雙盜壘成功跑回1分，讓韓華鷹單局進帳5分。梁義智也在第8局被換下場。斗山熊最終吞下敗仗。

梁義智單局被對手盜壘5次，創韓職史上第6次的罕見紀錄，成為自1990年6月6日之後，韓職賽場相隔35年再度出現單局被盜5次的紀錄。

根據《Sportal korea》報導，梁義智從2020年起至2023年之間，這四年的單季盜壘阻殺率都超過34％，但去年他的盜壘阻殺率大幅下滑至13.6％（對手59次嘗試盜壘中只抓到8次），寫生涯最差表現。梁義智本季先發蹲捕13場，對方12次嘗試盜壘中只抓到1次，今年的盜壘阻殺率僅8.3％。

梁義智是在2022年季後以6年125億韓元（約新台幣3.09億元）合約轉戰斗山熊。本季出賽16場，交出2轟、14分打點，打擊率2成91的成績。

此外，梁義智多次代表南韓隊參加國際賽，參加過兩屆世界棒球12強賽和世界棒球經典賽，也是2021年東京奧運國手。梁義智曾各獲得一屆韓職打點王和打擊王。

梁義智。（資料照，法新社）梁義智。（資料照，法新社）

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