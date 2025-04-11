中職》兄弟二軍19：6痛宰味全！一指大物、岳政華手感持續火燙

許庭綸與岳政華兩人在二軍持續繳出優質打擊表現。（本報合成照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天在二軍對味全龍的比賽大開殺戒，4局下半單局狂灌10分，整場21安打下19分，終場以19：6收下一場大勝。

首局兄弟就把握味全先發洋投荷雷拉控球不穩的機會，單局3支安打，1次四壞保送與1次觸身球保送打下3分大局，次局大物許庭綸的中外野落地安打助隊再添比數。4上味全龍靠著串聯安打破蛋，將比數追到1：4。

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4局下半兄弟展開猛攻，單局狂敲9支安打，選到2次四壞保送，灌進10分將比數拉開，後續味全龍在5局與6局分別拿下2分與3分，但兄弟也在6下與7下回敬2分與3分，終場兄弟就以19：6收勝。

本場比賽兄弟一指大物許庭綸3打數2安打灌進3分打點後被黃鈞麟代打下場，目前在二軍打擊率3成91絕好調，仍在進行復健賽的岳政華今天擔任指定打擊，有4打數2安打2打點的表現，打擊率4成17手感相當火燙。

兄弟先發左投張祖恩今天5局投球失掉5分有3分自責分，不過他在6局因為手臂不適提前退場，詳細狀況待釐清，前年一指好手林暉盛今天後援主投1局飆2K無失分。味全龍先發洋投荷雷拉今天對猛象打線僅投3局就被打11支安打，失掉11分都是責失分，本季防禦率高達13.00。

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