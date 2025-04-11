NBA》他跟巴特勒、D.格林不合適！ 勇士主帥受訪談庫明加現況

庫明加。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕當勇士隊成功交易來明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）後，年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）被迫重新調整自己在球隊中的定位。針對這樣的變化，總教練柯爾（Steve Kerr）在接受《95.7 The Game》播客節目專訪時，分享了對現有陣容與庫明加角色的看法。

當柯爾在節目中被問到庫明加未來的角色時表示:「雖然每場比賽的狀況都不一樣，但我認為巴特勒絕對搶走了庫明加在四號位的上場時間。在巴特勒上場後，我們就開始贏球，所以我們目前傾向加強有巴特勒的陣容組合，因為這樣能幫助我們贏球，同時庫明加在那段時間因傷缺席。」

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柯爾補充表示:「我們在那段時間大概打出了一波17勝3敗的成績，所以我們會維持這樣的勝利方程式，但坦白說，巴特勒、庫明加及D.格林（Draymond Green）三人搭配起來並不合適，我們需要更多場上的空間。但我們現在已經找到其他更好的陣容，在NBA，你必須適應隊伍發生的任何事情。」

最後柯爾也談到庫明加的狀況:「他在巴特勒加入後的適應上做得很好，同時在場上也有很好的表現，但我只是按照能給予我們最佳勝利機會的組合來打球，有些時候他絕對是場上的一份子，但有些時候我會選擇讓其他球員上來打球，這是身為教練必須做到的事。」

庫明加在腳踝受傷前的32場比賽裡，他場均上場時間為26分鐘，場均得分為16.8分，而在他傷後復出的14場比賽中，場均上場時間僅剩21.1分鐘，場均得分也降低至12.4分，雖然上場時間減少，但D.格林認為庫明加已經開始用不同的方式來幫助球隊:「我們這段時間開始，不斷地在場上希望庫明加能在防守端上站出來，而他確實展現出扎實的防守，同時也負責守住對方最好的球員。」

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