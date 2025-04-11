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竹東國中賽夏族13歲女將趙子靚 勇奪U15世界中學運動會跆拳道金牌

2025/04/11 17:22

新竹縣竹東國中學生趙子靚（左二）代表台灣參加「2025年世界中學生U15運動會」，榮獲跆拳道項目女子37公斤級金牌。（照片由楊建治教練提供）新竹縣竹東國中學生趙子靚（左二）代表台灣參加「2025年世界中學生U15運動會」，榮獲跆拳道項目女子37公斤級金牌。（照片由楊建治教練提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕來自新竹縣五峰鄉賽夏族的竹東國中體育班七年級學生趙子靚，年僅13歲，本月8日代表台灣遠赴塞爾維亞，參加2025年U15世界中學運動會跆拳道女子37公斤級比賽，在國際舞台上，展現出色的臨場反應與堅定意志，最終摘下跆拳道項目的首面金牌，不僅為國爭光，也為新竹縣與竹東國中帶來莫大鼓舞與驕傲。

新竹縣長楊文科第一時間祝賀趙子靚的表現令人感動，也展現出新竹縣基層運動長年深耕的成果，感謝所有教練、家長與學校的支持。依據新竹縣績優運動選手及教練獎勵金實施要點，縣府將頒給趙子靚18萬元、教練9萬元獎金。

竹東國中表示，趙子靚來自五峰鄉賽夏族原住民家庭，從小懂事孝順、吃苦耐勞，深知唯有努力學業與累積專長，才能為未來創造機會。她從國小起接受專業跆拳道訓練，長期為新竹縣體育會跆拳道委員會重點培訓選手，屢次代表新竹縣出征全國性賽事並屢創佳績。進入竹東國中體育班後，持續精進技術與體能。

指導教練薛肇璿指出，趙子靚樂觀開朗，起初家長送她進道館，只是想讓她學習保護自己，不料在啟蒙教練陳志峯的指導之下，發覺她有踢跆拳道的天分，於是改以選手之姿加強培訓，而她也很爭氣，體恤父母工作辛勞，在學校無論學科、術科均保持的很好，成熟的表現令家人很放心。

薛肇璿說，趙子靚學習跆拳道7年多，每天練習3小時。這次首度登上國際賽事，比賽期間身心狀況調整良好，她對自己也很有信心，最後不負眾望勇奪金牌，實力備受肯定！

竹東國中表示，世界中學生U15運動會只有全國前3名或國手資格才能參加，選手們每一場都得全力以赴面對全國賽的佼佼者，以及首次參與雙敗淘汰制的賽事，考驗技術、體能、心態、恢復的極限挑戰。趙子靚榮獲國際賽金牌，感謝指導教練黃彥皓、薛肇璿及家長的支持，也感謝行政團隊及師長們平時鼓勵與陪伴，全校師生與有榮焉。

來自新竹縣五峰鄉賽夏族的竹東國中體育班七年級學生趙子靚，年僅13歲，日前在世界中學生U15運動會中，榮獲跆拳道項目女子37公斤級金牌。（照片由楊建治教練提供）來自新竹縣五峰鄉賽夏族的竹東國中體育班七年級學生趙子靚，年僅13歲，日前在世界中學生U15運動會中，榮獲跆拳道項目女子37公斤級金牌。（照片由楊建治教練提供）

趙子靚（右）獲啟蒙教練陳志峯發覺擁有踢跆拳道的天分，進入竹東國中體育班後，持續精進技術與體能。 （照片由楊建治教練提供）趙子靚（右）獲啟蒙教練陳志峯發覺擁有踢跆拳道的天分，進入竹東國中體育班後，持續精進技術與體能。 （照片由楊建治教練提供）

趙子靚（右二）在2025年世界中學生U15運動會中，榮獲跆拳道項目女子37公斤級金牌，不僅為國爭光，也為新竹縣與竹東國中帶來莫大鼓舞與驕傲。（照片由楊建治教練提供）趙子靚（右二）在2025年世界中學生U15運動會中，榮獲跆拳道項目女子37公斤級金牌，不僅為國爭光，也為新竹縣與竹東國中帶來莫大鼓舞與驕傲。（照片由楊建治教練提供）

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