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中職》兄弟新秀陳冠穎破繭而出 當年在平鎮青棒一度打算轉學

2025/04/11 18:00

兄弟投手陳冠穎。（資料照，記者廖耀東攝）兄弟投手陳冠穎。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信兄弟新秀投手陳冠穎，昨天對味全龍後援1局無失分拿下勝投，本季出賽4場已奪2勝，防禦率0，堪稱黃衫軍新一代「轉運手」，很難想像當年他在平鎮青棒竟是「萬年二軍」，只能打高中聯賽鋁棒組賽事，沒打過木聯和黑豹旗。

董子恩與陳冠穎是平鎮同期戰友，董子恩透露，陳冠穎在重慶青少棒最快球速能投到進140公里，也是台北市代表隊王牌投手，實力沒話說。

只是，陳冠穎進入平鎮青棒，同梯戰友有陳志杰、吳秉恩、賴延峰，大一屆學長有李晨薰、宋晟睿，小一屆學弟則有黃保羅、伍祐城、林詔恩，隊上好手如雲，他在青棒一級賽事的出賽空間非常有限。

董子恩認為，陳冠穎在平鎮應該是可以用的投手，只是一直都沒在A隊，他的技術不差，可能差在心態，比較沒自信，多半時間待在B隊，這樣就沒辦法展現自己，「他在場上沒表現好，可能就會想比較多，私底下其實是很開朗的人，很喜歡開玩笑。」

陳冠穎曾透露，當年在平鎮機會不多，一度打算轉學到台北大理高中或陽明高中，只是後來還是決定留下來。

董子恩說，平鎮有很多好投手，或許陳冠穎去其他青棒球隊就有機會，棒球場上只有9個位置，名額有限，如何爭取機會？就是要有自信，只要敢表現、有表現，教練就會看到，當初陳冠穎就是缺乏自信。

陳冠穎高中畢業到北市大就讀，升大三暑假選秀曾落榜，隔年再叩關獲兄弟第3輪指名，進職棒表現相當亮眼。

「我不會驚訝。」董子恩說，大學時期陳冠穎有去做運科訓練，滿認真的，大學也投出成績，所以才能進入職棒，「他在平鎮投球有怕怕的感覺，現在好多了，比較敢投。」

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