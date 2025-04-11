晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》太慘！戶鄉翔征狂掉10分創生涯最糟 開季3戰合計失17分

2025/04/11 19:19

戶鄉翔征。（資料照，美聯社）戶鄉翔征。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征本季陷入低迷，今天在客場面對廣島鯉魚，戶鄉僅投3.1局掉10分，這是他職業生涯單場首度失掉10分。戶鄉翔征賽後的防禦率爆增至11.12。巨人軍前5局打完以3比12大幅落後。

戶鄉失掉第10分影片請點此

戶鄉翔征首局讓對手3上3下，第2局被敲4支安打，包含廣島球星菊池涼介的適時二壘安打、會澤翼關鍵安，讓戶鄉單局失掉3分。戶鄉第3局再度讓對手3上3下。

不過，戶鄉翔征第4局陷入大亂流，單局被敲6安、丟2次保送，外加巨人一壘手岡本和真發生傳球失誤，一口氣失掉7分，也讓戶鄉翔征僅投3.2局就被KO退場。巨人軍監督也把先發捕手甲斐拓也換下場，由岸田行倫接替蹲捕。

戶鄉翔征此戰先發僅投3.1局用106球，面對24名打者，被敲10安，失掉10分有9分自責，三振僅2次，丟出3次保送，最快丟到149公里。戶鄉翔征本季3場先發的防禦率高達11.12。

現年25歲的戶鄉翔征今年賽季擔任開幕戰先發投手，首戰面對養樂多燕子先發5局失4分2分自責，第二場先發對阪神虎投3局失3分，今天對廣島僅投3.1局失10分寫生涯最慘一役。

戶鄉翔征是去年中央聯盟三振王，也是2024年世界棒球12強賽日本隊國手。根據《體育報知》報導，戶鄉去年面對廣島隊的對戰防禦率僅1.52，今天也是廣島隊本季首度單場拿10分以上的比賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中