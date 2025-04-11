日職》太慘！戶鄉翔征狂掉10分創生涯最糟 開季3戰合計失17分

戶鄉翔征。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征本季陷入低迷，今天在客場面對廣島鯉魚，戶鄉僅投3.1局掉10分，這是他職業生涯單場首度失掉10分。戶鄉翔征賽後的防禦率爆增至11.12。巨人軍前5局打完以3比12大幅落後。

戶鄉失掉第10分影片請點此

戶鄉翔征首局讓對手3上3下，第2局被敲4支安打，包含廣島球星菊池涼介的適時二壘安打、會澤翼關鍵安，讓戶鄉單局失掉3分。戶鄉第3局再度讓對手3上3下。

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不過，戶鄉翔征第4局陷入大亂流，單局被敲6安、丟2次保送，外加巨人一壘手岡本和真發生傳球失誤，一口氣失掉7分，也讓戶鄉翔征僅投3.2局就被KO退場。巨人軍監督也把先發捕手甲斐拓也換下場，由岸田行倫接替蹲捕。

戶鄉翔征此戰先發僅投3.1局用106球，面對24名打者，被敲10安，失掉10分有9分自責，三振僅2次，丟出3次保送，最快丟到149公里。戶鄉翔征本季3場先發的防禦率高達11.12。

現年25歲的戶鄉翔征今年賽季擔任開幕戰先發投手，首戰面對養樂多燕子先發5局失4分2分自責，第二場先發對阪神虎投3局失3分，今天對廣島僅投3.1局失10分寫生涯最慘一役。

戶鄉翔征是去年中央聯盟三振王，也是2024年世界棒球12強賽日本隊國手。根據《體育報知》報導，戶鄉去年面對廣島隊的對戰防禦率僅1.52，今天也是廣島隊本季首度單場拿10分以上的比賽。

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