日職》戶鄉翔征狂掉10分後將被下放二軍 「不清楚哪裡出問題...」

戶鄉翔征。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征今天僅投3.1局狂失10分有9分自責，巨人軍最後在客場以3比12慘敗廣島鯉魚。巨人軍監督阿部慎之助賽後表示，戶鄉翔征將被下放二軍調整。

戶鄉翔征此戰先發僅投3.1局用106球，面對24名打者，被敲10安，失掉10分有9分自責，三振僅2次，丟出3次保送，最快丟到149公里。戶鄉翔征本季3場先發吞2敗、防禦率高達11.12，本季首勝尚未開張。

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戶鄉翔征在第4局陷入亂流掉7分的時候，阿部慎之助都沒有上場喊暫停，直到要換投時阿部監督才親自走上投手丘，把戶鄉翔征和先發捕手甲斐拓也都換下。

日媒《體育報知》報導，對於第4局戶鄉翔征的換投時機，阿部慎之助表示，畢竟他是扛下球隊開幕戰重任的投手，「希望他承擔責任，所以讓他繼續投下去。」阿部監督認為，戶鄉今天的投球氣勢不錯，但結果不理想。

阿部慎之助表明，會讓戶鄉翔征到二軍做調整，「我想他應該是第一次碰上這樣的瓶頸，希望他能克服。」阿部慎之助認為這對戶鄉來說會是一次很好的學習經驗。

戶鄉翔征今天沒有丟出超過150公里的速球，他認為身體是健康的。對於今年賽季的低潮，戶鄉坦言，「可能是對比賽的感覺，或是一些投球習慣的問題，我也不清楚哪裡出問題，卻給球隊造成這麼大的麻煩...。」

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