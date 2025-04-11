女籃亞洲盃》蕭豫玟22分、14籃板 台灣隊大勝香港45分開胡

台灣女籃。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽首戰，全員輪番上陣，且都有分數進帳，年僅20歲的中鋒蕭豫玟表現亮眼，她繳出全隊最高22分、14籃板，助隊以92：47痛宰香港，首勝入袋。

台灣隊在2023年亞洲盃獲第8名，因而被降級到亞洲盃二級賽事，今年得從二級東亞區資格賽打起，今天先遭遇香港。這次台灣隊由外籍教練歐森執掌兵符，國泰黃鈴娟、台元林文佑擔任正副隊長，目標2戰全勝直取會內賽門票。

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台灣隊今天開局進攻多點開花，打出8：2攻勢，尤其中鋒蕭豫玟表現強勢，他在首節一人包辦10分，隨後香港頻頻在外線開火，後來居上，第1節打完台灣隊暫時取得8分領先。

第2節全員輪番開火，一舉將領先擴大到20分差，上半場蕭豫玟繳出16分、10籃板雙十數據，林文佑也有7分進帳，半場打完台灣隊暫時以47：25領先。

易籃後，台灣隊在第3節將領先擴大到40分差，也不給對手任何機會，穩穩收下資格賽首勝。台灣隊今天3人得分上雙，蕭豫玟拿下22分、14籃板，林蝶進帳14分、8籃板，林文佑也有12分、8籃板。

台灣隊首戰告捷，週日下午3點要碰上地主蒙古，目標2連勝直取會內賽門票。

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