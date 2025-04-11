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中職》菜鳥怠慢失誤釀禍 統一獅核爆遭味全打出新紀錄

2025/04/11 21:34

統一獅一壘手林培緯接軟弱滾地球，原本能穩穩抓跑者的球，卻漫步踩一壘，導致味全龍陳子豪先上壘。（記者陳逸寬攝）統一獅一壘手林培緯接軟弱滾地球，原本能穩穩抓跑者的球，卻漫步踩一壘，導致味全龍陳子豪先上壘。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅今天本季首度大巨蛋作東，一壘菜鳥林培緯開賽沒多久就出現大意的「漫步失誤」，讓氣勢導向味全龍，吉力吉撈・鞏冠補刀本季首轟，單場狂灌3分打點，率隊以15：2寫下2021年回歸一軍以來單場最多分紀錄，守住上半季龍頭寶座。

獅隊首局就因大意踩壘誤事，一壘手林培緯接住陳子豪的軟弱滾地球，原本能穩穩抓跑者的球，卻漫步踩一壘，導致陳子豪先上壘，大意的1球讓氣勢完全導向龍隊，吉力吉撈・鞏冠和郭嚴文連續敲2支安打，狂攻3分大局，開啟獅隊大巨蛋慘案的開端。

5局上，郭天信擊出內野安打，朱育賢在2出局敲出二壘安打，添加1分保險。獅隊先發投手布雷克先發5.1局，被敲8支安打，失掉6分，有4分自責。

獅隊在5局下終於突破艾璞樂，林靖凱和林岱安雙安攻佔一、三壘，許哲晏敲出高飛犧牲打，追回1分。只是6局上獅隊換牛棚大放火，鄭鈞仁接替布雷克後，被連續4名打者上壘，包括郭天信、陳子豪各2分的適時安打，吉力吉撈更補上本季首轟的2分彈，率隊狂攻7分大局。

這是台北大巨蛋史上第2次有球隊單局攻下至少7分的大局，前一支球隊是中信兄弟，他們在2024年4月7日的第2局對樂天桃猿狂攻8分。

味全在7局上再炸統一，李凱威和王順和都擊出適時安打，單局再進帳2分。9局上，龍隊攻勢再起，王順和敲出中外野方向安打，林佳緯飛撲拚接殺，卻讓球滾到後面，讓龍隊再添2分，味全狂攻15分刷新2021年回歸一軍後的單場最多紀錄。

獅隊苦吞本季主場首敗，北漂大巨蛋主辦系列賽3戰首日空位明顯，只有9210名觀眾進場，雖然是獅隊本季主場最多人，卻是大巨蛋在中職史上第1次觀眾數不到萬人。

統一獅獅北漂大巨蛋主辦系列賽3戰首日空位明顯，只有9210名觀眾進場。（記者陳逸寬攝）統一獅獅北漂大巨蛋主辦系列賽3戰首日空位明顯，只有9210名觀眾進場。（記者陳逸寬攝）

統一獅獅北漂大巨蛋主辦系列賽3戰首日空位明顯，只有9210名觀眾進場。（記者陳逸寬攝）統一獅獅北漂大巨蛋主辦系列賽3戰首日空位明顯，只有9210名觀眾進場。（記者陳逸寬攝）

味全龍吉力吉撈・鞏冠。（記者陳逸寬攝）味全龍吉力吉撈・鞏冠。（記者陳逸寬攝）

味全龍先發投手艾璞樂。（記者陳逸寬攝）味全龍先發投手艾璞樂。（記者陳逸寬攝）

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