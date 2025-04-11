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日職》新庄監督神調度！郡司裕也12局代打再見轟 火腿收4連勝

2025/04/11 22:38

日本火腿郡司裕也擊出再見兩分砲。（取自火腿隊官方社群媒體Ｘ）日本火腿郡司裕也擊出再見兩分砲。（取自火腿隊官方社群媒體Ｘ）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在主場和西武獅鏖戰至延長賽第12局，火腿隊靠郡司裕也代打擊出再見兩分砲以2比0贏球，收下近期的4連勝，賽後以8勝4敗居太平洋聯盟第二。

今天雙方上演投手大戰，西武獅王牌投手今井達也此戰前6.2局讓對手沒有敲安，直到第7局才被火腿捕手田宮裕涼敲全隊首安。今井達也主投8局用106球，僅被敲3安，沒有失分，三振、保送各4次，賽後防禦率僅0.75；火腿先發左投山崎福也主投8局用94球，也只被敲2安，三振、保送各2次，賽後防禦率為1.29。

兩隊前11局都沒有得到分數，延長賽12局下，火腿球星萬波中正在2出局後選到保送上壘，並換松本剛代跑。松本剛先是盜上二壘，接著代打的郡司裕也逮中西武獅投手甲斐野央一顆143公里指叉球，轟出右外野再見兩分彈，助火腿收下4連勝。

火腿監督新庄剛志稱讚松本剛的關鍵盜壘，「在那種盜壘被觸殺就比賽結束的時刻，松本君竟然敢跑，真的是需要勇氣。」新庄剛志認為，由於盜壘成功，讓西武獅外野守備趨前防守，減輕一些郡司裕也的壓力。

郡司裕也本職為捕手，會根據球隊的計畫兼守三壘、左外野防區。郡司裕也的本季首轟就是延長賽的再見全壘打。郡司裕也表示，松本剛盜上二壘後，讓他比較能稍微放鬆去打擊。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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