NBA》77交易案被比喻為貝比魯斯轉到洋基 奇德受訪分享看法

基德。（資料照，路透社）

〔體育中心/綜合報導〕當明星後衛東契奇（Luka Doncic）被交易到湖人後，這筆震撼性的交易在達拉斯引起極大爭議與球迷不滿，沒想到獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）竟認為這筆交易被拿來跟貝比魯斯（Babe Ruth）被交易到洋基相提並論是一件很酷的事。

奇德在接受媒體訪問時表示:「哪一支球隊擁有東契奇就充滿希望對吧?但交易在聯盟中是一筆生意，隨時交易都可能會發生，而這樣的交易也不會是最後一次。我聽到有人把這筆交易拿來與貝比魯斯（Babe Ruth）被交易到洋基相提並論，這是一件很酷的事情。當你回看過去各大運動聯盟時，交易和改變都是會發生的，但當改變發生時，能不斷向前邁進的人，才會是一支成功的球隊，但球迷永遠都擁有不滿和歡呼的權利。」

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奇德隨後也談到被交易來的A.戴維斯（Anthony Davis）:「AD不是一個不好的球員，如果我沒記錯的話，他是聯盟的前75名，他在生涯的各個領域都曾取得成功。雖然大家對於交易都會有不同的看法，但當你看到這些球員穿上獨行俠球衣都打得很努力，也很團結時，我會覺得這支球隊充滿希望，甚至10年後也仍有希望。因為聯盟將會繼續運轉下去，同時也不會為了任何人停下腳步，球迷終究會接受這一切，我希望我們會有機會在這裡贏得冠軍，也相信哈里森（Nico Harrison）和老闆杜蒙特（Patrick Dumont）會做出正確的決定，找尋正確的拼圖，讓我們擁有奪冠的機會。」

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