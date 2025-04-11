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中職》中信兄弟15：4勝樂天桃猿 余德龍第5次客串投手

2025/04/11 22:37

樂天桃猿余德龍上場投球。（記者陳志曲攝）樂天桃猿余德龍上場投球。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中信兄弟今天在桃園火力全開，先發打線棒棒開花狂敲20支安打，以15：4輕取樂天桃猿，德保拉成為史上第3位生涯對樂天（含前身第一金剛、La new熊、Lamigo桃猿）拿到20勝的洋投。

樂天1局下雖在林立2分彈帶動下以3：0先馳得點，中信2局上立刻靠江坤宇二壘安打、詹子賢高飛犧牲打扳平，3局上再靠王政順安打、江坤宇高飛犧牲打以5：3首次超前，4局上又靠宋晟睿、許基宏聯手打下3分以8 : 3拉開比數，6局上以7支安打配合保送與失誤，單局猛攻11人次灌進7分，把領先擴大到15：3。

德保拉用85球投5局，被打10支安打含林立2分彈，雖在6局上無人滿壘時退場，仍拿下生涯對樂天第20勝，是繼羅力（29勝）、伍鐸（21勝）後第3位洋投，本土對戰樂天有20勝的僅潘威倫（31勝）、陳鴻文（21勝）。

樂天9局上派野手余德龍上場投球，是他生涯第5次以投手出賽，因為楊祥禾擊出二壘安打後搶攻三壘失敗，帳面上用9球投1局無失分，他前次登板是2023年9月29日，地點也在桃園，也投1局無失分。

樂天桃猿余德龍上場投球。（記者陳志曲攝）樂天桃猿余德龍上場投球。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿余德龍上場投球。（記者陳志曲攝）樂天桃猿余德龍上場投球。（記者陳志曲攝）

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