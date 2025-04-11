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TPBL》高錦瑋帶傷奮戰強攻19分 雲豹主場險退海神2連勝

2025/04/11 22:50

高錦瑋（右）帶傷奮戰捍衛主場勝利。（TPBL提供）高錦瑋（右）帶傷奮戰捍衛主場勝利。（TPBL提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕土洋鋒衛克羅馬、高錦瑋帶領下，主場一度錯失20分優勢的台啤永豐雲豹驚險回穩，107：103力退來犯的高雄全家海神，2連勝到手，也逼得海神苦吞3連敗。

控衛高錦瑋第4節因對方「埋地雷」右踝扭傷，強忍不適奮戰到底，貢獻雲豹本土最高19分，另有5籃板、4助攻、2抄截，最後2分13秒扳平三分彈，也是他全場三分球10次出手唯一進球，「雖今天手感不是那麼好，但比賽就是這樣，一定要保持自信心，所以我每次都要把握住機會。」加上終場前4秒頂住壓力的致勝2罰，把差距擴大至4分，更榮膺贏球功臣。克羅馬豪奪全場最高32分，外加7籃板、7助攻、4抄截。

上季T1聯盟總冠軍的雲豹，TPBL首季尚未打出理想戰績，不過面對近況欠佳的海神，克羅馬、高錦瑋開賽攻勢流暢，逼得外線失準的客軍頻頻犯規，上半場取得58：49。易籃再戰，雙方大起大落，前鋒王皓吉接連三分彈破網、獨取10分，帶動22：11猛攻，讓雲豹領先多達20分；但難纏的海神強力還擊，邱子軒、于煥亞回敬一波16：0，第3節結束追至80：83。

手感發燙的于煥亞，第4節助海神持續反攻，決勝期一度超前3分，最後3分鐘雙方拉鋸纏鬥，高錦瑋和克羅馬輪番單打力穩軍心，終以4分差保住戰果。雲豹戰績11勝15敗暫居第6，但與第5的台北台新戰神已無勝差，仍有機會爭取季後挑戰賽門票；至於海神15勝15敗，也被第4的新北中信特攻追上。

克羅馬（左）。（TPBL提供）克羅馬（左）。（TPBL提供）

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