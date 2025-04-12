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日職》戶鄉翔征開季3戰防禦率破11、遭降二軍 巨人OB分析問題

2025/04/12 06:58

戶鄉翔征。（資料照，美聯社）戶鄉翔征。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征昨晚僅投3.1局狂失10分，創下生涯最慘一役，巨人軍最後在客場以3比12敗給廣島鯉魚，戶鄉翔征將被降至二軍做調整。目前擔任球評的前巨人球員關本四十四認為，「很明顯速球不行，連3場都是這樣了。」

去年獲中央聯盟三振王的戶鄉翔征，昨晚先發僅投3.1局用106球，面對24名打者，被敲10支安打，丟3次保送，只有2次三振，失掉10分有9分自責，最快丟到149公里，沒有一顆超過150公里。

戶鄉翔征本季3場先發吞2敗，防禦率是偏高的11.12，共投11.1局送6次三振，被打擊率3成96，每局被上壘率為2.38。此外，戶鄉翔征日前曾向巨人軍36歲老將田中將大請益速球握法，仍未收到成效。

擔任日媒《Daily》球評的關本四十四，以曾擔任過巨人二軍投手教練的經驗分析戶鄉翔征的問題，提到戶鄉想讓卡特球、滑球的變化角度更大，可能因此影響速球，雖然是非常細微的變化，有可能手肘的位置會出現變化，導致速球失去威力，「這是為了擴展武器庫的投手容易陷入的狀況，我已經看過好幾位投手都是這樣。」

關本四十四認為，也許原本的王牌菅野智之離隊（轉戰大聯盟金鶯隊），讓戶鄉翔征作為王牌的責任感可能加重了，或許他背負太多必須要做好的壓力，「無論如何，投球動作、心理狀態、體能方面，都要逐一重新檢視，在二軍重新開始調整。」

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