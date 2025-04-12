體操世界盃奧西耶克站 唐嘉鴻單槓預賽第1晉級

〔中央社〕「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在體操世界盃奧西耶克站的男子單槓資格賽，以難度分5.9、執行分8.933分，外加落地加分0.1分，繳出總分14.933分排名第1晉級決賽。

被譽為「亞洲貓王」的唐嘉鴻，去年於巴黎奧運摘下男子體操單槓銅牌後，已經將近8個月未在國際舞台亮相，這次前往克羅埃西亞征戰體操世界盃奧西耶克站，唐嘉鴻帶著興奮、緊張的心情迎接本季首戰，除了希望找回比賽的感覺，並觀察新的奧運週期評分方式。

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同時，唐嘉鴻更預告，將在這次比賽中發表一個新的動作，類似單手抓槓大車輪的動作，期望一舉獲得國際體操總會（FIG）認可，把這個新動作以自己的名字來命名。

在男子單槓的資格賽，唐嘉鴻祭出全場難度分最高的5.9分套路，在發揮優異的情況下，不僅獲得執行分8.933分的高分肯定，加上他在最後完美落地，根據新規則還能另外得到0.1分的加分，因此唐嘉鴻繳出總分14.933分技壓群雄，以資格賽第1名之姿前進決賽，有機會力拚本季首面金牌。

值得一提的是，體操評分規則進入洛杉磯奧運週期後出現不少變動，其中包含落地的額外加分，只要選手完成C級難度或以上的結束動作，而且雙腳站立保持穩定不動，即可拿到0.1分的加分，不過鞍馬項目除外。（編輯：徐睿承）1140412

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