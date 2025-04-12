晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

體操世界盃奧西耶克站 唐嘉鴻單槓預賽第1晉級

2025/04/12 00:33

〔中央社〕「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在體操世界盃奧西耶克站的男子單槓資格賽，以難度分5.9、執行分8.933分，外加落地加分0.1分，繳出總分14.933分排名第1晉級決賽。

被譽為「亞洲貓王」的唐嘉鴻，去年於巴黎奧運摘下男子體操單槓銅牌後，已經將近8個月未在國際舞台亮相，這次前往克羅埃西亞征戰體操世界盃奧西耶克站，唐嘉鴻帶著興奮、緊張的心情迎接本季首戰，除了希望找回比賽的感覺，並觀察新的奧運週期評分方式。

同時，唐嘉鴻更預告，將在這次比賽中發表一個新的動作，類似單手抓槓大車輪的動作，期望一舉獲得國際體操總會（FIG）認可，把這個新動作以自己的名字來命名。

在男子單槓的資格賽，唐嘉鴻祭出全場難度分最高的5.9分套路，在發揮優異的情況下，不僅獲得執行分8.933分的高分肯定，加上他在最後完美落地，根據新規則還能另外得到0.1分的加分，因此唐嘉鴻繳出總分14.933分技壓群雄，以資格賽第1名之姿前進決賽，有機會力拚本季首面金牌。

值得一提的是，體操評分規則進入洛杉磯奧運週期後出現不少變動，其中包含落地的額外加分，只要選手完成C級難度或以上的結束動作，而且雙腳站立保持穩定不動，即可拿到0.1分的加分，不過鞍馬項目除外。（編輯：徐睿承）1140412

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中