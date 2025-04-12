台灣網球女團金恩盃吞4連敗 確定降級亞大二級

〔中央社〕台灣網球女團今天在金恩盃亞大區第一級賽事迎戰地主印度，在林芳安、葛藍喬安娜單打相繼落敗下，最後以1比2苦吞4連敗，確定降級亞大區二級。

今年在印度舉行的金恩盃亞大區第一級賽事，為女子網球團體賽，隨著台灣女團接連不敵韓國、香港及紐西蘭，今天面對地主印度成為保級的關鍵戰役，並派出林芳安打頭陣，葛藍喬安娜負責第2點單打，而卓宜岑及吳芳嫺則搭檔女雙把守最後一道防線。

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沒想到扛起首點單打的林芳安，歷經超過2小時的3盤大戰，仍以2比6、7比5、4比6落敗，加上帶傷上陣的葛藍喬安娜同樣以2比6、6比7（3比7）敗北，即便第3點女雙卓宜岑、吳芳嫺以6比2、4比6、10比6搶下勝利，還是無法改變戰局，最後台灣女團以1比2輸球，提前確定降級亞大區二級。

前役台灣女團不敵紐西蘭，讓林芳安內心相當自責，然而對戰印度還是無緣勝利，賽後林芳安接受媒體聯訪時忍不住紅了眼眶，並表示輸球沒有任何藉口，主要問題可能是心態，同時自評體能仍需再加強，因為又差點打到抽筋，另外關鍵分的掌握度還得提升。

葛藍喬安娜則指出，賽前知道台灣女團能否保級，取決於自己表現，「我有一點壓力，甚至很想打出前一場的水準，可惜大腿不適，讓我沒辦法做到。」對於台灣女團確定降級，葛藍喬安娜喊話明年打回一級，甚至許願2027年打進世界組，「希望大家各自努力，幫助台灣網球有更好的發展。」（編輯：徐睿承）1140412

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