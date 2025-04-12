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金恩盃》吳芳嫺女雙再贏球 台灣仍不敵地主印度將被降級

2025/04/12 07:15

吳芳嫺（左起）與卓宜岑。（四維體育推廣教育基金會提供）吳芳嫺（左起）與卓宜岑。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025金恩盃亞洲／大洋洲第一級賽事在印度浦那進行，吳芳嫺／卓宜岑雖然女雙再度贏球，但是前兩點單打林芳安、葛藍喬安娜都不敵地主印度對手，台灣女網隊以1：2吞下4連敗，確定明年降入亞大二級。

接連輸給南韓、香港、紐西蘭之後，台灣隊在中央球場遭遇印度已無路可退。林芳安連續第二天拚滿3盤，可惜又以2：6、7：5、4：6敗給喬達莉（Vaidehi Chaudhari），讓她又紅了眼眶；第2點單打，葛藍喬安娜強忍左大腿肌肉拉傷，次盤從3：5倒趕3局超前，不過歷經搶7失手，仍以2：6、6：7（3：7）不敵巴米迪帕蒂（Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty），賽後她說：「有點壓力，很希望能打出先前水準，可惜大腿不適無法做到，希望明年重返一級。」

無關勝負的雙打，吳芳嫺／卓宜岑第4度聯手出擊，6：2、4：6、10：6力退蕾娜（Ankita Raina）／童貝瑞（Prarthana Thombare），這也是吳卓配自擊敗紐西蘭組合後的2連勝。台灣隊今日最後一仗對上泰國，就算獲勝也無法保級，可能與目前1勝3敗的香港共同被降級。

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