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經典賽》「與日本宿命對決已名存實亡」 韓媒還嘆得承認台灣有優勢

2025/04/12 07:45

台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕2026年第六屆世界棒球經典賽小組賽分組已經公布，台灣將與日本、南韓、澳洲與捷克同位在C組。對此日媒撰文引用韓媒《每日經濟》報導，點出韓媒認為這屆經典賽對於南韓來說，將是史上最難打的分組。

韓媒在報導中提到，南韓近年在國際賽場表現低迷，並分析同組各國實力，對於日本表示：「作為『武士Japan』，日本已經建立起世界最強代表隊的地位，南韓越來越多比賽是毫無還手之力地輸球。」、「『宿命對決』這樣的關係已經名存實亡。」

此外，韓媒也分析去年在世界12強棒球賽奪冠的台灣：「在WBSC世界排名也超越南韓，從近期國際賽成績來看，不得不承認現在呈現台灣佔有優勢的局面。」韓媒也表示，這次的分組與上屆經典賽幾乎相同，只是中國換成台灣，導致亞洲三強會師同一組，堪稱「死亡之組」。

而對於澳洲，韓媒同樣表達警戒：「澳洲的急速成長也絕對不容輕忽，南韓在2023年經典賽以7：8敗給澳洲，吞下小組賽淘汰的恥辱。」總結各隊評價時，韓媒認為，如今經典賽小組賽各國都與以往不同，每隊都是強敵，沒有任何一場能輕鬆取勝。

韓媒也語重心長表示，曾與日本並列為亞洲棒球強權的南韓，如今風光不再，必須先突破小組賽，再度證明自己的地位。

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