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經典賽》美國公布豪華教練團！洋基5冠左投派帥、316轟重砲都入列

2025/04/12 08:13

派提特與迪羅薩。（資料照）派提特與迪羅薩。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨天美國隊公布2026年第六屆世界棒球經典賽的總教練人選，將由上屆教頭迪羅薩（Mark DeRosa）續任，今天美國棒球協會也宣布教練團完整名單。

曾拿下2023年國聯年度最佳總教練、現任遊騎兵高級顧問的舒馬克（Skip Schumaker）將擔任板凳教練，前洋基5屆世界大賽冠軍名投「派帥」派提特（Andy Pettitte）將擔任投手教練，7度入選明星賽、生涯316轟的名將哈勒戴（Matt Holliday）則出任打擊教練。

曾兩度擔任美國隊教練、現為道奇三壘指導教練的艾伯（Dino Ebel）也將回鍋續任三壘指導教練，老虎板凳教練隆巴德（George Lombard）則將負責一壘指導教練的任務。

此外，有大聯盟總教練經驗的岡薩雷茲（Fredi González）與羅斯（David Ross）將擔任助理總教練與牛棚教練，前大聯盟明星麥肯（Brian McCann）與楊恩（Michael Young）也都加入美國隊教練團，出任助理總教練。

在這10人教練團中，有6人是前美國隊成員，共累積110個大聯盟球季資歷、24次入選明星賽與11座世界大賽冠軍，合計在大聯盟敲出超過8500安，其中包含1025轟。美國隊總管希爾（Michael Hill）表示，很高興上述成員加入美國隊，他們在棒球領域的知識與經驗無與倫比，期待與他們一同努力，把冠軍帶回美國。

日前小組賽分組出爐，A組為波多黎各、古巴、加拿大、巴拿馬、哥倫比亞；B組有美國、墨西哥、義大利、英國、巴西；C組為日本、南韓、澳洲、捷克、台灣；D組為委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列、尼加拉瓜。

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