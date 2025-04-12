MLB》可惜！鄭宗哲敲100.6英哩強勁球遭美技沒收 大聯盟首安再等等

鄭宗哲。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今天在客場對決紅人，23歲台灣好手鄭宗哲迎來大聯盟生涯第2場出賽，替補上陣2打數0安打，吞下1次三振。

鄭宗哲於台灣時間8日升上大聯盟，成為台灣第18人，10日主場迎戰紅雀也迎來生涯初登場，擔任先發第9棒游擊手，2打數沒安打，靠著一次失誤上壘，另外有一次盜壘遭到阻殺。

請繼續往下閱讀...

今天海盜面對紅人，鄭宗哲並未先發，而是在板凳待命。2局下海盜座出守備調度，原本的二壘手瓦德茲（Enmanuel Valdez）移防一壘，而鄭宗哲也在此時接管二壘防區，同時打擊將取代第3棒的先發捕手巴特（Joey Bart），至於原本的一壘手羅德里奎茲（Endy Rodríguez）則接替蹲捕任務。

鄭宗哲上場守備後，該局2出局後馬上有生意上門，紅人捕手崔維諾（Jose Trevino）敲出二壘滾地球，鄭宗哲也順利處理，抓下第3個出局數。3局下也與隊友策動一次封殺，讓一壘往二壘跑的克魯茲（Elly De La Cruz）出局。

4局上鄭宗哲迎來本場比賽首打席，第一球看著紅中80.6英哩滑球進壘形成1好球，第2球挖地瓜91.9英哩伸卡球選掉形成1好1壞，接著面對偏高85.3英哩滑球，鄭宗哲拉打敲出二壘方向初速100.6英哩的強勁滾地球，眼看生涯首安就要出爐，卻被艾斯皮納（Santiago Espinal）美技攔下傳一壘刺殺，鄭宗哲生涯首安遭到沒收。

Remember this play for later. There's a definite reason the Reds were thrilled to bring back Santiago Espinal this year. pic.twitter.com/zNuzNh0Wia — Mike Petraglia （@Trags） April 11, 2025

6局上鄭宗哲第2打席，第一球看著77英哩橫掃球好球進壘，接著又連續揮空2顆橫掃球，吞下三振。8局上2出局一壘有人即將迎來第3打席時，鄭宗哲遭到麥卡琴（Andrew McCutchen）代打。最終海盜3：5輸球，鄭宗哲此役2打數0安打，吞下1K，目前大聯盟累積4打數，首安尚未開張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法