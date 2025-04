MLB》可惜！鄭宗哲敲100.6英哩強勁球遭美技沒收 大聯盟首安再等等

鄭宗哲。(資料照)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕海盜今天在客場對決紅人,23歲台灣好手鄭宗哲迎來大聯盟生涯第2場出賽,替補上陣2打數0安打,吞下1次三振。

鄭宗哲於台灣時間8日升上大聯盟,成為台灣第18人,10日主場迎戰紅雀也迎來生涯初登場,擔任先發第9棒游擊手,2打數沒安打,靠著一次失誤上壘,另外有一次盜壘遭到阻殺。

請繼續往下閱讀...

今天海盜面對紅人,鄭宗哲並未先發,而是在板凳待命。2局下海盜座出守備調度,原本的二壘手瓦德茲(Enmanuel Valdez)移防一壘,而鄭宗哲也在此時接管二壘防區,同時打擊將取代第3棒的先發捕手巴特(Joey Bart),至於原本的一壘手羅德里奎茲(Endy Rodríguez)則接替蹲捕任務。

鄭宗哲上場守備後,該局2出局後馬上有生意上門,紅人捕手崔維諾(Jose Trevino)敲出二壘滾地球,鄭宗哲也順利處理,抓下第3個出局數。3局下也與隊友策動一次封殺,讓一壘往二壘跑的克魯茲(Elly De La Cruz)出局。

4局上鄭宗哲迎來本場比賽首打席,第一球看著紅中80.6英哩滑球進壘形成1好球,第2球挖地瓜91.9英哩伸卡球選掉形成1好1壞,接著面對偏高85.3英哩滑球,鄭宗哲拉打敲出二壘方向初速100.6英哩的強勁滾地球,眼看生涯首安就要出爐,卻被艾斯皮納(Santiago Espinal)美技攔下傳一壘刺殺,鄭宗哲生涯首安遭到沒收。

Remember this play for later. There's a definite reason the Reds were thrilled to bring back Santiago Espinal this year. pic.twitter.com/zNuzNh0Wia